Il 28 marzo alle 17, Officine Garibaldi organizza il convegno, promosso dal direttore generale di Officine Giancarlo Freggia, dedicato a “Pisa e la mobilità sostenibile, progetti e proposte per la città del futuro nel rispetto dell’ambiente”.

In perfetta coerenza con la sua vocazione multiculturale, gli spazi di via Gioberti si inseriscono nel dibattito internazionale sul clima e sulle nuove frontiere a tutela dell’ambiente con un dibattito che ha come protagonista la mobilità elettrica.

Esperti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sulla tematica.

Interverranno l’ingegner Massimo Dringoli, assessore alla mobilità e all’urbanistica del Comune di Pisa, il dottor Salvatore Rinzivillo del Cnr, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini. Portano il loro contributo anche l’avvocato Fabrizio Giuliano, presidente Confcommercio Professioni provincia di Pisa, l’architetto Rino Pagni, consigliere Confcommercio Professioni provincia di Pisa, l’Audi Manager Giovanni Brinati.

Saranno presenti all’appuntamento anche rappresentanti di Toscana Aeroporti, dell’Ordine dei medici e dell’Ordine degli avvocati. Modera l’incontro l’avvocato Gabriella Porcaro.

Al termine del convegno è previsto un aperitivo.

