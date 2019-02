Anche quest’anno i migliori atleti del Beach tennis, questa giovane disciplina sportiva, si ritrovano sotto la Torre per il classico appuntamento di Febbraio della Tower Cup, torneo giunto alla settima edizione e che fa, come di consueto, da viatico al Campionato Italiano Assoluto.

Presenti sette dei primi dieci giocatori del ranking assoluto fra i quali, anche se con compagni diversi, i due attuali campioni del mondo lo spagnolo Antomi Ramos e l’italiano Mikael Alessi e i due vincitori dello scorso anno i romani Doriano Beccaccioli e Davide Benussi. A rendere ancora piu’ prestigioso il torneo la firma di Luca Cramarossa, numero 5 del ranking mondiale in coppia con Luca Meliconi, ex campione del mondo per tre anni di fila e la presenza di molti altri fra i migliori interpreti di questa disciplina provenienti da ogni parte dell’Italia. A parte l’Emilia Romagna, dove è nata questa disciplina, sono rappresentate molte altre regioni come il Lazio, la Sardegna, la Lombardia, la Liguria, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Calabria e quest’anno anche la Sicilia. Oltre al torneo maschile principale, ci saranno in gara le ragazze nel femminile Open e gli atleti eliminati nei primi turni avranno occasione di rifarsi nei tornei di contorno. In totale nei 4 tabelloni con più di 110 coppie iscritte.

Appuntamento quindi da non perdere per gli appassionati degli sport su sabbia che possono, anche d’inverno, vedere e praticare queste discipline grazie agli impianti coperti sparsi in Italia e nel mondo.

Il Beach Space di Pisa, struttura all’interna del Cus, e’ sicuramente una delle più importanti in abito nazionale e gli atleti ogni anno giungono numerosi contenti di poter per partecipare a questo appuntamento.

Come sempre la macchina organizzativa del Beach Space mette in campo importanti collaborazioni per dare al torneo sempre servizi di alto livello come quella con il Kinetic di Emanuele Giannini per la fioterapia e con Pharmanutra che fornisce i suoi prodotti, entrambi al servizio della salute degli sportivi. La connessione internet e la trasmissione in diretta degli incontri saranno garantiti grazie al supporto di Devitalia mentre per la logistica legata al confort durante il soggiorno pisano degli atleti la Confcommercio e il Bar La Borsa.

Commenti