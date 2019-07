È stata presentata lunedì 1 luglio, sulla terrazza del Grand Hotel Duomo a Pisa, la nuova sinergia che porterà la Maratona di Pisa verso traguardi ancora più ambiziosi.

Il Title Sponsor, annunciato in anteprima, è Cetilar.

Dopo aver scalato tre posti nel ranking nazionale delle Maratone ed essersi affermata come settima Maratona Internazionale d’Italia, l’accordo con la prestigiosa Società – Pharmanutra spa, marchio nato a Pisa e affermatosi a livello mondiale – permetterà quindi di arrivare ancora più in alto e superare i livelli dell’ultima edizione, già da record: 5mila partecipanti in totale, oltre mille quelli provenienti dall’estero e più di tremila quelli da fuori regione.

L’appuntamento con la 21° edizione è il 15 dicembre 2019.

Simone Ferrisi Amministratore unico 1063AD, società organizzatrice della Maratona di Pisa: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di valorizzare territori e brand attraverso la pratica sportiva. Siamo riusciti nel tempo a far crescere l’Evento Maratona che ha visto nel passato, anche collaborazioni importanti con società italiane ed estere. Siamo estremamente soddisfatti e grati dell’attenzione ricevuta da Pharma Nutra e orgogliosi di poter presentare questo accordo, che si innesta nel solco già tracciato, unendo due realtà produttive del nostro territorio. Le due società parlano lo stesso linguaggio e Cetilar è l’anello di congiunzione tra sport e scienza, un connubio vincente a mio modo di vedere. Oggi sigliamo un patto che innalza l’asticella. Sarà nostro dovere lavorare con serietà e competenza. Cetilar Maratona di Pisa, verrà profuse tutte le nostre forze”.

Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra SPA: “Siamo davvero soddisfatti di questa partnership con la Maratona di Pisa, un evento al top sul territorio italiano e un punto di riferimento anche per numerosi atleti di spicco provenienti dall’estero. Il percorso è unico, affascinante e particolarmente suggestivo, e l’organizzazione, con cui in passato abbiamo già avuto modo di collaborare proficuamente, è davvero di alto livello: sono sicuro che partendo da questi presupposti, riusciremo a costruire insieme un percorso ancora più importante e ricco di soddisfazioni per tutti. D’altronde ormai il nostro Cetilar è un forte punto di riferimento nel mondo del running e non poteva che legarsi a una corsa che l’anno scorso, con gli oltre 1700 atleti sul traguardo, è stata la settima maratona in Italia per numero di arrivati. Ora, insieme, non ci resta che puntare ancora più in alto”.

INFORMAZIONI SU CETILAR

Scienza, ricerca e passione.

Sono questi i cardini sui quali si fonda la casa farmaceutica toscana PharmaNutra S.p.A. E queste sono, probabilmente, le chiavi del successo dell’azienda che, in soli 16 anni, è diventata un vero e proprio caso imprenditoriale, a partire soprattutto dalla quotazione in Borsa sul mercato AIM Italia, avvenuta a luglio 2017.

PharmaNutra, impegnata in prima linea e sponsor del Parma Calcio 1913 con il brand Cetilar® Cetilar® crema è un brevetto a base di Esteri Cetilati, ideale per ridurre la sintomatologia dolorosa

di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi sportivi, con cui PharmaNutra vanta un’importante presenza nel mondo dello sport. Cetilar® è presente nel mondo del calcio, e in altre discipline come l’automobilismo endurance, nel running, nella vela e nelle attività paralimpiche. Una strategia precisa, che non deriva solo dalla passione personale dei fratelli Lacorte per tutto ciò che è sport, ma anche dalla provata efficacia di Cetilar® Crema nel trattamento di traumi e infiammazioni muscolo-scheletriche. Prima di apparire come brand sulla maglia del Parma Calcio infatti, Cetilar® ha supportato il lavoro dell’equipe medica dei crociati e di numerose altre squadre sportive. Un’attività che ha consolidato i rapporti con alcune tra le più importanti realtà agonistiche sul territorio nazionale, che hanno avuto modo di provare in prima persona l’efficacia del prodotto.

La formula brevettata a base di esteri cetilati (CFA) contribuisce a stabilizzare e lubrificare le membrane cellulari, per consentire la normale flessibilità e mobilità delle articolazioni, muscoli e tendini. In pratica, la reale e rapida riduzione del dolore articolare e muscolo-scheletrico, nonché un concreto aiuto nel recupero della mobilità durante i periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari.

Grazie alla comprovata efficacia, oltre alle numerose sponsorizzazioni di eventi di rilievo come la regata 151 Miglia-Trofeo Cetilar e il team Vitamina Sailing nella vela, la scuderia Cetilar Racing impegnata nella 24 Ore di Le Mans, il progetto Obiettivo 3 di Alex Zanardi proiettato verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020 e le corse podistiche, Cetilar ha conquistato rapidamente la fiducia di una larga fascia di sportivi (e non solo), diventando in pochi anni un prodotto di riferimento in Italia in oltre 5.000 farmacie e all’estero presente anche in Israele, Thailandia, Austria, Svezia, Turchia, Romania, Norvegia e Taiwan.

INFO SU PHARMANUTRA SPA

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’estero è garantita in oltre 49 Paesi attraverso 33 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche.

PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

http://www.PharmaNutra.it

Commenti