Continua al Teatro Verdi la rassegna Teatri di Confine. Questi i prossimi appuntamenti:

Mercoledì 3 aprile 2019 – ore 21 Chiesa di Sant’Andrea

Progetto Anticorpi / SERATA EXPLO

Tre coreografie di altrettanti coreografi, tutti giovanissimi, selezionati fra coloro che hanno partecipato alla Vetrina “Giovane Danza d’Autore” del Network Anticorpi XL di cui fanno parte la Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Teatro di Pisa.

Alla fine dello spettacolo, incontro/conversazione con i coreografi e uno sguardo sugli spettacoli successivi a cura di Silvia Poletti, critico e studiosa di danza.

P!NK ELEPHANT

coreografia e performance Siro Guglielmi

musica Alessio Zini, Cristiano de Palo

produzione Associazione Culturale Zebra

CHENAPAN

regia e coreografia Francesco Colaleo, Maxime Freixas

produzione Artemis Danza in collaborazione con Anghiari Dance Hub, Capotrave/Kilowatt, Espace Glandier (Montpellier)

MONARCH ANTIGONE

coreografia Mattia de Virgiliis

testi tratti da Monarch di Akab

produzione Gruppo Danza Oggi/Compagnia Mattia de Virgiliis

Venerdì 5 aprile 2019 – ore 10:30 Teatro Verdi

HOME ALONE

Spettacolo di danza per il giovane pubblico con interazioni video

invenzione Alessandro Sciarroni

advice Lisa Gilardino

danzatori Eleonora Pifferi, Simone Zannini

Venerdì 5 aprile 2019 – ore 21 Teatro Verdi

BUTTERFLY

Una favola sentimentale triste, intensa, dolcissima, che può far riscoprire ad un pubblico di giovanissimi l’opera come forma attuale di rappresentazione, indagata attraverso il lavoro di ricerca sui linguaggi contemporanei già sperimentato da Kinkaleri nella messa in scena di Nessun Dorma, opera in tre atti liberamente tratta dalla Turandot.

liberamente tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini

adattamento e regia Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco

con Yanmei Yang e Marco Mazzoni

Sabato 6 aprile 2019 – ore 21:00 Teatro Verdi

R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico.

Autrice, coreografia e regia Silvia Gribaudi

Attrice Claudia Marsicano (Premio UBU 2017 come Migliore attrice/performer Under 35)

7 Aprile 2019 – ore 17:00 Teatro Verdi

SAREMO BELLISSIMI E GIOVANISSIMI SEMPRE – Eckhart Project

di e con Marco Chenevier

Info, programma completo e biglietti:

https://www.teatrodipisa.pi.it/lestagioni/cal-teatri-di-confine

