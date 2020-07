Venerdì 17 luglio parte Eliopoli Summer 2020, la rassegna di eventi estivi nella piazza di Calambrone che si terrà dal 17 luglio al 30 agosto. Si parte con l’evento clou di MOGOL racconta MOGOL che, tra l’altro vedrà anche la consegna all’incredibile artista di fama mondiale del Premio alla Carriera Eliopoli summer 2020 che sarà consegnato dall’Assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. Per poi proseguire con tutti i venerdì successivi fino alla fine di agosto con TALK SHOW di vario genere e con tanti personaggi famosi condotti da Massimo Marini.

“A causa delle forti limitazioni dovute all’emergenza sanitaria – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – come assessorato al turismo si è puntato in modo particolare sulla comunicazione e promozione turistica per raccontare e fare conoscere maggiormente le opportunità e le meraviglie, o meglio, tutti i piani della bellezza, presenti in città e sulla nostra costa pisana. Tuttavia, abbiamo ritenuto importante prevedere e sostenere anche iniziative di intrattenimento di qualità da svolgersi in assoluta sicurezza, come quelle che si terranno a Calambrone, in occasione di Eliopoli, nella suggestiva piazza Antonio Madonna, in un contesto quale quello delle ex Colonie Marine, dove forte è l’influsso anche dello stile razionalista. Motivo ulteriore, questo, per visitare tutto il nostro incantevole litorale, al cui vantaggio vanno questi eventi a partire dalla prima serata che vedrà la presenza di Mogol, grande artista e poeta che ha unito alla musica pensieri e parole di incomparabile bellezza, capaci di suscitare passioni e uniche emozioni, per ricordare, tra le sue numerose collaborazioni, il sodalizio con l’indimenticabile Lucio Battisti”.

“E’ con grande soddisfazione – dichiara Marco Bonciolini responsabile di Eliopoli Summer 2020 – che stamani presentiamo il programma della rassegna giunta alla sua quinta edizione. La soddisfazione è data prima di tutto dal fatto che si svolge. Che in questo anno complicato e assolutamente inaspettato per le sue conseguenze sanitarie e non solo, siamo riusciti in tempi rapidissimi a organizzare una rassegna che pur se ha diminuito il numero degli eventi complessivo, comunque ha voluto essere presente e ha mantenuto le caratteristiche principali di punto di riferimento generalista che offre occasioni di svago, di cultura e anche di leggerezza in questa estate sul litorale pisano. Non era scontato. Noi organizziamo la rassegna già dal giorno dopo la chiusura dell’evento precedente e anche dopo il 2019 abbiamo fatto cosi ed eravamo pronti a una rassegna 2020 importante fino a che a marzo 2020 abbiamo interrotto il lavoro e lo abbiamo potuto riprendere solo a maggio e con notevole “coraggio sfidante” perché non avevamo nessuna certezza se non la nostra determinazione e quella di chi ha sempre collaborato con noi in questi anni. Alla fine partiamo un mese dopo rispetto al consueto 15 giugno, ma partiamo. E questa è la notizia”.

Quest’anno è stato scelto di dare molto spazio alla leggerezza e al sorriso. Ci saranno tanti appuntamenti di questo genere. Dal talk show con Aria Fresca e Nazione del 24 luglio con Graziano Salvadori, Katia Beni e Davide Pratelli dove si ride di sicuro ma al tempo stesso parleremo della piccola Jo, a quello del 14 agosto con Gianfranco Butinar , del 21 agosto con tutto il Bar Lume a partire da Roan Johnson, o al 28 agosto con Ubaldo Pantani, tanto per dirne alcuni. Leggerezza ma anche tanti talenti giovani insieme a piacevoli e importanti personaggi affermati al grande pubblico. Grazia Di Michele e Matteo Becucci il 31 luglio e Paola Minaccioni, Marco Ligabue e Manuela Bollani il 28 agosto. Ma anche la serata con Ronn Moss (indimenticato Ridge di Beautiful) insieme a Raffaello Zanieri saranno ospiti il 7 agosto, oppure il 22 agosto con la serata La Nazione Sanremo con Aleandro Baldi e Le Dolce Vita. Tutte occasioni in cui ai personaggi famosi sono affiancate giovani e consolidati artisti come Valeria Iaquinto, Marco Biuler, Alice Cignoni, Silvia Spagnoli, Manuela Zero, Marco Martinelli, Erica Volpi, Martina Niccolai, Serena Rigacci. Grande spazio alla musica che quest’ anno non vedrà concerti particolari per le norme che dobbiamo rispettare. Ci saranno comunque diversi Tribute band il sabato dedicati a Pink Floyd il 18 luglio, Renato Zero il 29 luglio, Abba il 1 agosto, Tiziano Ferro il 8 agosto, 80-90 Ballads il 15 agosto, La migliore musica italiana degli anni 70-80-90.

Ci saranno comunque tre spettacoli per i bambini – Eliopoli KIDS – per 3 domeniche. 19 luglio con Mago Chico e Federico Pieri spettacolo di magia e giochi di ombre, il 2 agosto con Andrea Vanni e la sua giocoleria comica e Vesta con la ruota di metallo e i bastoni infuocati, oltre al 23 agosto con Fabio Saccomani in Bolle per adulti.

Come sempre, comunque, ci saranno gli appuntamenti con l’attualità grazie al Tirreno che il 9 agosto organizzerà un evento a sorpresa…Il Tirreno incontra e 3 serate di Eliopoli incontra con la Cantieristica navale Speciale Navicelli il 26 luglio e il 27 agosto il libro di Giuseppe Meucci Il Canale dei Navicelli con l’autore, Francesca Pacini editore e ing Salvatore Pisano di Navicelli spa oltre alla serata conclusiva del 30 agosto nella quale si confronteranno i due sindaci di Pisa e Livorno Michele Conti e Luca Salvetti.

In questa edizione per partecipare agli eventi bisogna obbligatoriamente prenotare online. La prenotazione è molto semplice. Si accede al sito e nell’apposito riquadro si puo’ prenotare la partecipazione. Si seleziona la data dell’evento che interessa e si riempiono i dati che vengono chiesti. Si puo prenotare per se o al massimo fino a 4 persone. La prenotazione è valida solo se si riceve conferma via mail dallo staff. Le prenotazione di ogni evento si aprono il sabato precedente il weekend interessato alle ore 8 e si chiudono 48 ore prima della data dell’evento stesso. Alla chiusura lo Staff organizza i posti in sala e invia le conferme via mail a chi poi potrà accedere la sera dell’evento. Gli eventi iniziano tassativamente alle ore 22 e sono, come sempre, gratuiti.

“Ci teniamo a ringraziare – prosegue Bonciolini – tutti i soggetti che hanno voluto sostenerci e consentirci di organizzare comunque questa edizione di Eliopoli summer 2020. La Regione Toscana e il Comune di Pisa che ci hanno dato il patrocinio e il contributo, la Fondazione Pisa, i nostri sponsor come CONAD, Renault, Todisco, Lupetti, EXPERT, Cna Pisa, Banca di Pisa, Navicelli, PISAMO, Farmacie comunali, nonché la proprietà del complesso Eliopoli e i negozi e le attività che ci hanno supportato di Eliopoli shop center di Piazza Antonio Madonna a Calambrone, in particolare Osteria del Mare, Piccolo birrificio clandestino, Pizzeria La Chiesina, Agenzia Tirrenia living, Punto bio toscana, Spaghetteria Ir Tegame, Mappamondo on the beach, Autres choses, Pasticceria Zanobini. Vogliamo ringraziare i nostri media partner per il supporto che daranno alla visibilità della rassegna. Granducato TV, Il Tirreno, La Nazione, Punto radio. Vogliamo ringraziare anche le associazioni di volontariato che sono coinvolte con noi nella gestione degli eventi come l’Associazione Carabinieri in congedo e la Croce Rossa Italiana e la Pubblica Assistenza del Litorale e i tanti Tecnici e professionisti che con noi gestiranno e renderanno possibile questa nuova avventura”.

“Ci fa piacere che in questo momento di difficoltà, soprattutto per il settore turistico e per quello dello spettacolo e della cultura, comunque qualcosa riusciamo a fare anche con loro – conclude Bonciolini -. Complessivamente ai 21 eventi estivi avremo piu’ o meno 75 artisti di vario genere che si esibiscono sul nostro Palco. Un po’ meno rispetto a quelli del 2019, ma comunque una preziosa e concreta testimonianza. Ringraziamo tutti coloro che hanno affiancato e collaborato con lo Staff di Eliopoli perché l’evento si potesse realizzare come l’ Associazione Borderline di Pisa, Stefania Rossi per il programma KIDS, “Retroscena” di Valeria Iaquinto e Silvia Spagnoli per gli artisti e Associazione musicale “Il Pentagramma”. Infine ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione comunale e in particolare l’Assessore al turismo – Paolo Pesciatini – per il sostegno materiale e immateriale che ci ha sempre dato e che in questa edizione ha, a maggior ragione, confermato”.

