L’economia globalizzata influisce in modo determinante sulla vita di ciascuno di noi, ma spesso viene presentata attraverso formule per addetti ai lavori che restano misteriose per il grande pubblico. Per aiutarci a orientarsi in questo linguaggio specialistico venerdì 26 giugno si terrà l’incontro dal titolo “Le parole dell’economia: Spread, MES, rating, default”, che fa parte del progetto “Pensiamo insieme il futuro”, in cui quattro docenti dell’Università di Pisa dialogano con i giovani e con tutti gli interessati su temi di rilievo per la società.

Interverranno i professori Mario Morroni di Economia politica, Michela Passalacqua di Diritto dell’economia, Luca Spataro di Scienza delle finanze, e Dario Trevisan di Probabilità e statistica matematica.

All’incontro, che si terrà a partire dalle 18, si può partecipare dal sito del progetto, e la diretta può essere seguita anche su YouTube e sul canale Facebook dell’Ateneo. Come sempre gli studenti e tutti gli interessati potranno interagire in diretta ponendo domande e postando commenti.

