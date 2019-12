Venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso il Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi sarà inaugurata la mostra “L’arte risveglia l’anima”, ottava tappa di un’esposizione itinerante di opere realizzate da artisti con disturbi dello spettro autistico. Si tratta di un progetto internazionale di inclusione culturale e sociale patrocinato dal MiBACT, elaborato e promosso dall’Associazione Autismo Firenze, l’Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia) e l’Associazione culturale L’immaginario con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società e a modificare l’atteggiamento nei confronti delle persone con disturbi dello spettro autistico, valorizzandone le potenzialità creative.

Il percorso conta 38 tra dipinti e illustrazioni realizzati da 24 artisti provenienti da varie città della Toscana, del Piemonte, della Lombardia, Lazio e Marche, una galleria di colori e segni che gli autori usano come parole per raccontare il proprio universo, anche il più recondito. Tra le opere Believe, realizzata da sette ragazzi autistici dell’Associazione Insettopia, e quella site specific di Roberta Biondini dal titolo “Vuoi un tic tac?” con cui l’artista lombarda vuole descrivere le infinite sfumature dell’autismo, “così tante – dice – che non bastano le molteplici onomatopee che ho meticolosamente scritto e ritagliato per riempire queste scatoline di tic tac”.

Palazzo Lanfranchi sarà anche la sede di Musei Arte Autismi, il corso di formazione per educatori museali e educatori specializzati nell’autismo finalizzato alla disseminazione di programmi accessibili alle persone neurodiverse nei musei italiani. Avviato con la mostra itinerante, il corso rappresenta un’opportunità di confronto e di stimolo per la costruzione di una rete museale che faccia dell’accessibilità un elemento indispensabile dell’offerta culturale. Il Prof. Muratori, Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria dello Sviluppo dell’ IRCCS Fondazione Stella Maris e docente dell’Università di Pisa, contribuirà con una lezione sull’autismo. In parallelo alla mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 2 febbraio 2020, sarà organizzata una rassegna culturale promossa dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, dalla IRCCS Fondazione Stella Maris e da Autismo Pisa Onlus con eventi a sostegno dell’iniziativa.

L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA

Mostra itinerante

Pisa, Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi

Lungarno Galilei 9

14 dicembre 2019 – 2 febbraio 2020

Orario: tutti i giorni 9—20

Ingresso gratuito

