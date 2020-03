Il Comune di Pisa, assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità e le associazioni del territorio, ha organizzato per il mese di marzo il cartellone di iniziative “Marzo delle donne”, che avrà come tema “Donne e diritti nel terzo Millennio”. In programma presentazioni di libri, conferenze, incontri, visite guidate, mostre e il premio “Aurora boreale”.

Venerdì 6 marzo dalle ore 11 alle 13 presso l’Istituto Comprensivo Fibonacci è previsto l’incontro sul tema del linguaggio di genere dal titolo “Una mimosa per tutti”, a cura del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.

La presentazione del volume “Le donne tra Europa e Toscana nell’Ottocento” a cura di Caterina Del Vivo è invece in programma per venerdì 6 marzo dalle ore 16.30 presso la Domus Mazziniana. L’evento è in collaborazione fra Associazione Mazziniana Italiana, Istituto Domus Mazziniana e Comitato Risorgimento Pisa.

Venerdì 6 marzo alle ore 18 nella sala conferenze Hotel Royal Victoria avverrà la presentazione del libro “Raccontami una madre” di Anita Rusciadelli. Sarà presente l’autrice e condurrà l’incontro Cecilia Rinaldi.

L’incontro “Donne fuori dall’ombra, il lavoro delle donne nella provincia di Pisa” è previsto per martedì 10 marzo presso la Camera del Lavoro di Pisa. Testimonianze di vecchi e nuovi lavori dalle ore 16.30 alle 18 e il concerto “Quando le donne te le cantano” del gruppo De Soda Sisters dalle ore 18 alle 19.

Martedì 10 marzo dalle 19 alle 22 sarà proiettata sulla facciata delle Logge di Banchi la poesia “Lettera all’assassino” della poetessa italoamericana Laura Bertolini, in memoria delle vittime di femminicidio. A cura dell’associazione ProXima Generi.

Sabato 14 marzo, ore 16-18, Atrio del Comune, piazza XX Settembre, la mostra “Creazioni Artistiche Femminili” a cura dell’associazione “Valori e Tradizione”.

Domenica 22 marzo, ore 16, presso la Casa della donna, “La mia Casa è il mondo intero. Incontro con donne migranti”. Giovedì 26 marzo alle ore 17 presso la Casa della donna, la presentazione del libro “Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e Politica” di Ilaria Boiano e Caterina Botti.

