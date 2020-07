Mercatino di hobbistica e di piccolo artigianato in piazza Cavallotti in occasione della Rassegna di presentazioni di libri all’aperto

E’ iniziata sabato a Marina di Pisa con la presentazione del libro di Paola Pisani “A spasso per gli anni ’50” la rassegna di presentazione di libri all’aperto “Luglio culturale pisano: i libri riprendono la città” organizzata da Carmignani Editrice e Comitato Le Piagge con il Patrocinio del Comune di Pisa.

Martedì 14 alle ore 21,00 è in programma il primo dei sei incontri previsti in piazza Cavallotti a pochi metri dalla libreria Erasmus tutti i martedì, giovedì e domenica fino alla fine della prossima settimana con la presentazione del romanzo di Benedetta Cerù “New Hope” che proprio pochi giorni fa ha vinto il premio nazionale nuovi esordienti “Incipit Offresi”.



Per ognuno dei sei appuntamenti per tutta la giornata fino alle 23,00 Etruria Eventi organizza un mercato di artigianato/collezionismo/creatività con numerosi stand dislocati in piazza Cavallotti . Per le prime occasioni attività commerciali presenti nella piazza come la pasticceria Dolce Pisa e la Bottega d’arte (oltre, ovviamente, la libreria Erasmus che collaborerà alla realizzazione dell’evento) hanno già previsto di posticipare l’orario di chiusura. Il Comune di Pisa che ha dato il patrocinio alla rassegna organizzata da Carmignani Editrice fornirà il suolo a titolo gratuito per garantire lo svolgimento degli eventi in totale sicurezza e con il regolare distanziamento sociale.



I sei incontri della Rassegna di presentazioni libri all’aperto in piazza Cavallotti “Luglio culturale pisano: i libri riprendono la città” in collaborazione con la libreria Erasmus



Martedì 14 luglio – Ore 21.00 Presentazione del libro

“New Hope” (Carmignani Editrice, 2019), della giovanissima autrice pisana Benedetta Cerù.

Presenta Andrea De Conno, letture di Cristina Sagliocco.

Giovedì 16 luglio – Ore 21.00 Presentazione del libro

“Esistiamo solo quando ci incontriamo” (Carmignani Editrice, 2020) nuovo romanzo di Andrea Falchi,

Presenta Franco Donatini, ingegnere, docente Università di Pisa, scrittore

Domenica 19 luglio – Ore 21.00 Presentazione del libro

“Non dipingerai i miei occhi” (Jouvence, 2020) di Grazia Pulvirenti.

Presenta Alessandro Tosi, docente Università di Pisa direttore del Museo della grafica di Pisa

Martedì 21 luglio – Ore 21.00 Presentazione della serie di gialli storici “La signorina Gemma indaga” dell’autrice cascinese Patrizia Rasetti.

Giovedì 23 luglio – Ore 21.00 Presentazione del libro

Osvaldo, l’algoritmo di Dio” (Carbonio Editore, luglio 2020) di Renato De Rosa (autore e parodista del laboratorio di Zelig)

giallo ambientato a Pisa, sul tema dell’intelligenza artificiale e i risvolti etici del progresso in questo campo

Presenta Pierluigi Barrotta, noto saggista e docente di Filosofia della Scienza dell’Università di Pisa.

Domenica 26 luglio – Ore 21.00 Presentazione del

“Poema dei colori”, di Simonetta Princivalle, poetessa e pittrice

e di “Il tempo liquido” di Martina Tardioli.

Ad ogni presentazione saranno presenti gli autori

Tutti i libri della presentazione sono già disponibile in grande quantità presso la Libreria Erasmus, piazza Cavallotti 9 Pisa

