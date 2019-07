Ultimi appuntamenti per “Numeri Primi Pisa Festival”, la nuova rassegna dell’estate pisana in programma nel suggestivo scenario di Piazza dei Cavalieri.Attesissimo il ritorno a Pisa di Vinicio Capossela, neo-vincitore della Targa Tenco 2019 Miglior Disco in assoluto, che l’8 luglio presenterà a Pisa il suo “Trionfo della morte e altre ballate per uomini e bestie”, in esclusiva per l’estate in Toscana. Appuntamento il 9 luglio con Federico Buffa e la sua Odissea di Kubrick, con le musiche del Nidi Ensemble, che ci farà ascoltare i brani che hanno forgiato il mondo musicale della cinematografia di Kubrick, spaziando da Richard Strauss a Vivaldi da Haendel a Rossini fino al magnifico “Il bel Danubio blu”.

Chiusura del festival il 10 luglio con il capostipite del cantautorato italiano rock: Edoardo Bennato in concerto per il Numeri Primi Pisa festival.

Ha trasformato le favole in canzoni d’autore. L’autore de “Il gatto e la volpe”, “l’isola che non c’è”, “il rock di capitan uncino” arriva a Pisa per un’emozionante esibizione live. Edoardo Bennato sarà protagonista il 10 luglio alle 21.30, in piazza dei Cavalieri, per la rassegna “Numeri Primi Pisa Festival”. L’eclettico chitarrista fa tappa a Pisa dopo l’entusiasmante concerto a Giffoni sei Casali, a Salerno, dove ancora una volta ha incantato la platea con le sue canzoni. Nella città della torre pendente Bennato richiamerà molti altri fan e amanti della musica italiana con il suo sound originale e inimitabile. Pisa è già pronta ad ascoltare il suono della sua chitarra e della sua inconfondibile voce in un concerto live: un vero e proprio incontro con la musica d’autore.

Artista dai mille talenti (con colori e tela è tanto bravo quanto con spartiti e chitarra), Bennato ha girato il mondo ma sono l’Italia e la sua città natale, Napoli, i posti in cui si sente davvero a casa. Il cantautore stesso lo ammette: “E’ stata una fortuna aver visitato ripetutamente e convulsamente tante parti del mondo. Ma la mia fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che a questo punto, dopo aver visto tanti posti bellissimi, considero la città più bella del mondo”.

Il concerto del 10 luglio chiude ufficialmente la rassegna “Numeri Primi Pisa Festival”, cartellone che ha portato nomi celebri del panorama artistico internazionale, e non solo, in una delle piazze più belle e rinomate di Pisa.

INFO E BIGLIETTI:

Botteghino del Teatro Verdi di Pisa tel. 050 941 111

Orario dal martedì al venerdì mattino ore 11-13

il martedì e giovedì anche pomeriggio ore 16-18

Servizio di vendita telefonica al n° 050-941188 con carta credito

il martedì ed il giovedì ore 14 -16

Punti Vendita Box Office Toscana 055 210804

www.ticketone.it

Biglietteria del Festival

la sera dei concerti dalle ore 19,00

via Ulisse Dini (unico accesso alla Piazza)

infoline 339 8556862; info@communitylive.it

