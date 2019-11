Il X° Anniversario del Pisa Gospel Festival si svolgerà giovedì 28 novembre presso il Teatro Verdi di Pisa, con inizio alle ore 21.15. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Pisa, Università di Pisa e dall’associazione cori della toscana.

L’ideatrice dell’evento annuale Pisa Gospel Festival è l’associazione Voices of Heaven Gospel Choir che quest’anno ho scelto come beneficiaria l’Associazione Italiana Persone Down Onlus sezione di Pisa, la quale destinerà tutto il ricavato al progetto “Fare Centro” nato con l’obbiettivo di promuovere e rafforzare le capacità di autonomia, di comunicazione e di socializzazione di giovani e adulti con sindrome di Down nell’ottica dell’inserimento sociale.

Sarà ospite della serata il Dr. Eric B Turner, una delle voci afroamericane più straordinarie del momento. Cantante Gospel, con influenze Blues, R&B e Funk, e artista di grande presenza scenica, Eric ha condiviso il palco con alcune delle più grandi leggende della musica tra cui Aretha Franklin, Chaka Khan e Mariah Carey. Nel 2009 si è esibito al Ballo Inaugurale dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama.

Il coro Gospel Voices of Heaven nasce a Pisa nel 2006 grazie alla passione di un gruppo di giovani per la musica corale e, in particolare, per il genere Gospel. Sebbene all’inizio si trattasse solo di un piccolo ensemble, il tempo ha fatto sì che la sua risonanza cittadina ed extracittadina aumentasse, facendo incrementare l’organico che attualmente conta circa 25 elementi provenienti da ogni parte d’Italia. Dal 2007 il gruppo si costituisce legalmente in una Associazione Culturale: la diffusione della cultura Spiritual e Gospel l’impegno sociale sono da sempre gli obiettivi fondamentali dell’Associazione.

