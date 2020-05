L’edizione 2020 di Versi in Borgo, la tradizionale rassegna di poesia nata sotto i portici di Borgo Stretto e ospitata dalla Libreria Ghibellina di Pisa, giunta alla su quarta edizione si è svolta quest’anno – per necessità – in un’edizione on line in – da casa – in diretta sulla pagina Facebook di Versi in Borgo, e sulla pagina della libreria stessa. L’ultimo appuntamento nel programma dei videoincontri di poesia condotti da Matteo Pelliti ogni sabato pomeriggio con quattro poeti ospiti tra i più interessanti del panorama nazionale per parlare dei loro più recenti volumi pubblicati, vede protagonista Andrea De Alberti. Per l’occasione ci sarà un intervento video con un ospite d’eccezione, Miguel De Cervantes in persona (interpretato dallo scrittore Flavio Santi)

sabato 30 maggio ore 17 Andrea De Alberti –

videolettura da “La cospirazione dei tarli. L’universo di Don Chisciotte” (Interlinea, 2019)

Pagina FB Versi in Borgo

Pagina FB Ghibellina

Andrea De Alberti è nato a Pavia (1974) dove si è laureato in Lettere moderne. Ha collaborato con il Fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei creato da Maria Corti, curando con Mario Bignamini il catalogo Tra le carte di Quasimodo. Poesie, traduzioni, lettere (Pavia 2004). Suoi testi sono usciti nell’Ottavo quaderno italiano a cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos). Ha pubblicato una monografia sul Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti (Bergamo 2003) e le raccolte di poesie In presenza del fantasma nell’Ottavo Quaderno Italiano di Poesia Contemporanea a cura di Franco Buffoni (Milano 2004), Solo buone notizie, (Interlinea 2007), Basta che io non ci sia (Manni 2010), Litalìa (La Grande Illusion 2011) e nel 2017 Dall’interno della specie per Einaudi. È presente in diverse riviste e antologie di poesia tra le quali Nuovi poeti italiani in “Nuova corrente”, 135 (2005) a cura di Paolo Zublena. Dopo un’esperienza lavorativa in ambito editoriale ha deciso di lavorare come i nonni in un’osteria.

Flavio Santi vive tra la campagna pavese e quella friulana. Ha tradotto autori classici (tra cui Herman Melville, Francis Scott Fitzgerald) e contemporanei (Wilbur Smith, Ian Fleming e molti altri). Insegna all’università dell’Insubria di Como-Varese. Ha scritto di vampiri, precari, supereroi, ma soprattutto del Friuli, raccontandolo nelle raccolte di poesia Rimis te sachete/Poesie in tasca (Marsilio, 2001), Asêt/Aceto (La barca di Babele, 2003), nel memoir on the road Il tai e l’arte di girovagare in motocicletta (Laterza, 2011) e in alcuni reportage televisivi. Nel 2016 è uscita la prima indagine dell’ispettore Drago Furlan, La primavera tarda ad arrivare (Premio La Provincia in Giallo). È tradotto in diverse lingue, dall’inglese al coreano. È tifosissimo dell’Udinese, e coltiva un piccolo orto.

Commenti