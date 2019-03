Un’altra vittoria per Bebe Vio. La campionessa italiana di scherma paralimpica ha trionfato nella tappa di Coppa del Mondo di Pisa battendo nella finale del fioretto (cat. B) la cinese Xiao Rongo 15-5. Soddisfazione per il CT Simone Vanni.

Il commento a caldo, raccolto da SestaPorta TV, per la vittoria di Bebe Vio arriva dal CT Vanni: “Bebe sta dimostrando di essere decisamente la più forte, le cinesi sono le nostre avversarie principali, è stata una grande soddisfazione.” Vanni analizza anche ciò che non è andato e le sconfitte nelle altre gare da parte degli atleti azzurri: “Quello di Pisa è stato un percorso non privo di ostacoli, abbiamo anche inciampato bisogna essere onesti. Impareremo da queste sconfitte e cercheremo di far meglio a San Paolo. Parleremo tra di noi su ciò che ci sarà da aggiustare.”

L’intervista integrale a Simone Vanni è a cura del Direttore Responsabile di SestaPorta Elisa Bani:

