In una intervista rilasciata al TG3 Toscana, riportata anche dal portale ufficiale del Pisa, il presidente nerazzurro ha parlato del Coronavirus e dei risvolti economici e di salute. Intanto ci sono le prime sirene di mercato, con Marius Marin inseguito dal Torino.

CORRADO – “Stiamo vivendo un periodo terribile, ma fra qualche anno ‘racconteremo’ di un brutto ricordo. – ha detto il presidente Corrado in una intervista rilasciata alla Rai – Purtroppo la situazione non è facile ma non c’è alcuna fretta, dobbiamo avere sicurezze: se quello che importa è la salute, non importa quando si riparte dobbiamo farlo nelle condizioni giuste“. La Serie B è alle prese con una grave crisi: “La Serie B non solo in Italia ma in tutta Europa è il campionato di supporto, la piattaforma più importante per la Serie A. E il Pisa in questo ambito è la squadra che ha rimesso di più perché è seconda nella classifica del valore generato dalla biglietteria e dagli abbonamenti: lo stadio chiuso fa rimettere tanti soldi in più rispetto alle altre squadre“. Da più parti si polemizza sulla troppa attenzione rivolta al calcio: “E’ vero, ma il calcio smuove molti interessi, genera 3 miliardi di euro di giro di affari ed è chiaro che abbia una rilevanza superiore rispetto agli altri sport“.

MARIN – Come riporta il portale di Torino ToroNews i granata “stanno seguendo diversi profili per il futuro centrocampo granata e tra questi c’è il classe 1998 Marius Marin, giocatore che predilige il piede destro attualmente militante in Serie B nel Pisa. Secondo quanto raccolto da Toro News, gli scout del Toro stavano già osservando il giocatore rumeno prima che il coronavirus fermasse il calcio ed avevano riscontrato relazioni positive: Bava infatti aveva in programma di andare a vederlo dal vivo per verificare lui stesso da vicino le potenzialità del ragazzo classe ’98”.

Commenti