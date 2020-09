Al termine di Pisa-Empoli Primavera, D’Angelo, Gucher e il nuovo acquisto Loria hanno rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare per Loria si tratta delle prime parole con la maglia del Pisa.

Gucher: “Abbiamo lavorato bene e abbiamo sudato. Abbiamo messo benzina nelle gambe e ci siamo ritrovati. È un bel gruppo, c’è entusiasmo, ma dobbiamo ancora lavorare tanto prima dell’inizio del campionato. Abbiamo avuto tre settimane per staccare da Frosinone e ci siamo ritrovati a Montecatini. Siamo contenti, il gruppo è bello e cercheremo di essere pronti per le tante battaglie che ci aspetteranno. Moscardelli? Già l’anno scorso aveva mezzo pensiero di smettere, ma l’abbiamo convinto a rimanere in B, abbiamo cercato di convincerlo anche quest’anno, ma alla fine ha fatto questa scelta. Il gruppo sarà sempre dalla parte sua e lui è un nostro punto di riferimento. Anche se è cambiato il suo ruolo, sappiamo come comportarci, siamo un gruppo intelligente. Penso che sarà una stagione diversa e più difficile rispetto all’anno scorso, era tutto nuovo all’inizio della precedente annata. Quest’anno le aspettative sono diverse, ma sappiamo che l’obiettivo di mantenere la categoria dev’essere sempre ben presente, lavorando con la testa bassa e i piedi per terra. Si fa presto a fare due passi avanti e poi cadere per terra”.

D’Angelo: “Abbiamo lavorato bene, sia sotto il punto di vista fisico che tattico. Non abbiamo avuto problemi a livello di infortuni. Siamo molto soddisfatti dal ritiro dei ragazzi. Le partite ora hanno solo un valore mentale, rompendo la monotonia del lavoro tattico e atletico. È stato anche un test probante perché i ragazzi dell’Empoli sono molto bravi. Dobbiamo aiutare Loria e Sibilli a inserirsi, ma loro sanno come farlo. Ora ci riposiamo e poi da lunedì ci ritroveremo a San Piero a Grado. Sarà una bella vetrina per la città di Pisa quella di mercoledì e complimenti al presidente Corrado per avere ottenuto questa possibilità. L’avversario del calendario? Non mi aspetto niente di particolare, giocheremo contro chi verrà fuori”.

Loria: “Una bella settimana di lavoro in cui si è lavorato, faticato e fatto tanti allenamenti fondamentali per iniziare la stagione. Venire a Pisa vuol dire passare nel mondo degli adulti. Bisogna far bene perché questa squadra ha tutte le qualità per arrivare in alto. Sin quando abbiamo giocato due anni prima mi ha conquistato l’atmosfera di Pisa, io mi ero innamorato di Pisa l’anno della vostra promozione in Serie B. Cosa mi ha colpito dei giocatori della Juve? La loro costanza nell’allenamento, mi hanno sempre insegnato a dare il massimo tutti i giorni per far quello che sappiamo fare meglio noi portieri, parare”.

