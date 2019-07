Giornata di visite mediche e test atletici per il Pisa che era ospite dal Centro Sportivo “La Palagina” di Montecatini Terme, dove si sta svolgendo il pre-ritiro. La squadra di D’Angelo rimarrà in terra toscana fino a domattina, quando ci sarà una nuova seduta atletica e, dopo pranzo, ci sarà la partenza per Storo.

TEST E PRIMO ALLENAMENTO – Dopo il raduno di ieri all’Arena, oggi si torna a saggiare il terreno di gioco. Il Pisa ha infatti pubblicato una serie di foto e video del primo contatto con il centro sportivo “La Palagina” di Montecatini Terme. Domani invece si tornerà a Storo dopo pranzo, non prima di aver concluso un’altra sessione di allenamenti. Sorridenti i volti dei nerazzurri che si sono anche tenuti in forma durante l’estate, mostrando un fisico invidiabile nelle fotografie dei primi test.

STORO – Il manto erboso di Storo e dello Stadio Grilli che sarà raggiunto dalla truppa nerazzurra intanto si mostra in altrettanto gran forma. Nonostante il freddo di maggio, che ne ha rallentato la crescita vegetativa, il manto erboso dello Stadio Grilli di Storo è in condizioni perfette. Lo hanno potuto verificare di persona il nuovo Team manager nerazzurro Ivan Sarra e il neo preparatore atletico Marco Greco, accompagnati nel sopralluogo tecnico dal vicepresidente del CalcioChiese Mario Giovanelli e da Diego Decarli in rappresentanza di Daiana Cominotti, presidente del Consorzio Turistico. “Sembra quasi un campo biologico – la battuta fatta nell’esaminare il tappeto erboso che celava anche dei piccoli funghi commestibili -. Certamente è in condizioni perfette, le migliori da quando ci alleniamo in Valle del Chiese. Complimenti ha chi ha lavorato così bene e ha realizzato anche il sistema di irrigazione automatico”.

