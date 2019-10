Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado, assieme al tecnico D’Angelo e ai calciatori Moscardelli e Verna analizzano la sconfitta di Livorno. Queste le loro dichiarazioni.

Il primo ad arrivare è Giovanni Corrado, con gli occhi lucidi di chi ha vissuto questa sconfitta con molto trasporto emotivo: “Ritengo che abbiamo disputato una delle gare più belle quest’anno, ma abbiamo perso. Non è facile da spiegare, mi dispiace per il direttore, per i ragazzi, i tifosi, il mister, ma dobbiamo rialzare la testa e dimenticare molto presto questa sconfitta, a mio avviso immeritata. Birindelli è stato ingenuo, ma è un ragazzo giovane. Sicuramente ha inciso anche sul resto della gara, ma dobbiamo fermarci e far tesoro degli errori che abbiamo commesso. Dispiace molto per questa sconfitta, fa male perdere così. Domani dobbiamo pensare subito a martedì, c’è la Salernitana.”

Anche il tecnico D’Angelo ha gli occhi rossi: “Dispiace, molto. Non meritavamo di perdere. Il Livorno non è mai stato pericoloso per tutta la partita, forse solo dopo 90 minuti. La gara è stata decisa dagli episodi, il pareggio sarebbe stato più meritato. I ragazzi ce l’hanno messa tutta, ma sono molto rammaricato. Birindelli è giovane, ha commesso una stupidaggine, ma la squadra nonostante l’errore ha giocato meglio di loro. Non gliela voglio far pesare. Il campionato è lungo, la squadra sta bene e possiamo continuare a fare buone cose. Di negativo c’è solo il risultato.”

Tocca poi a capitan Moscardelli: “C’è andato tutto storto, loro non hanno meritato la vittoria. C’è solo il risultato e gli episodi però negativi per noi. Noi un autogol e una traversa. Dobbiamo rifarci subito, dopo una sconfitta si preferisce sempre tornare in campo, abbiamo la possibilità di rifarci subito contro la Salernitana.”

Queste infine le parole di Verna: “Mi fa rabbia perdere un derby in questo modo. Sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Bella partita però, emozionante e con un gran tifo, dispiace averlo perso così. Tanti i ribaltamenti di fronte, piena di occasioni da parte nostra. Guardiamo avanti perché dobbiamo ripartire dalla prossima partita per tornare a vincere all’Arena.”

Commenti