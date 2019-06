In vista della gara di ritorno della finale playoff tra Triestina e Pisa di domenica 9 giugno alle ore 18.30 al “Rocco”, U.S. Triestina Calcio 1918 comunica le modalità di vendita dei biglietti per la partita. La biglietteria per il settore ospiti sarà attivata non appena le Questure di Trieste e Pisa comunicheranno le determinazioni circa il numero di biglietti da destinare alla tifoseria toscana. articolo in aggiornamento

TIFOSERIA OSPITE

PUNTI VENDITA

I tagliandi per la partita del 9 giugno potranno essere acquistati dalle 10.00 di martedì 4 giugno attraverso quattro diverse modalità:

– Recandosi in sede societaria (3° piano Tribuna Pasinati), da martedì a sabato 9.00-13.00 e 15.00-19.00, domenica 9 giugno aperto con orario 9.00-13.00

– Al Centro Coordinamento Triestina Club (Gradinata Colaussi, ingresso da Via dei Macelli)

– Attraverso il circuito di vendita DIY Ticket (link comunicato ad attivazione avvenuta) online o tramite il call center al numero 040-9896246, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19, che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay)

– All’info point allestito per l’occasione in Piazza della Borsa, aperto tutti i giorni con orario continuato 10.00-18.00, sabato 8 giugno con orario continuato 10.00-19.00, domenica 9 giugno 9.00-13.00

QUANDO ACQUISTARE I BIGLIETTI

Dalle ore 10.00 di martedì 4 giugno alle 13.00 di domenica 9 giugno avrà luogo la prevendita libera in sede, al Centro Coordinamento e in Piazza Borsa; Online su DIY Ticket la prevendita libera terminerà alle ore 16.00 di domenica 9 giugno. Alla scadenza di questo termine rimarrà un’unica soluzione per dotarsi del biglietto, vale a dire l’acquisto ai botteghini del “Rocco” il giorno della gara. L’acquisto in prevendita libera, vedrà applicata una riduzione di prezzo rispetto all’acquisto del biglietto il giorno della partita, modalità e prezzi sono gli stessi della semifinale contro la FeralpiSalò.

Per assistere quindi al match del 9 giugno a una tariffa più vantaggiosa, evitare lunghe attese ed essere certi di assistere a questo importantissimo appuntamento, sin da ora consigliamo caldamente di approfittare del periodo di prevendita per dotarsi del tagliando del match del prossimo 9 giugno.

PREZZI

*Biglietti ridotti per: donne, over 65, minori dai 10 ai 17 anni, portatori di handicap con invalidità certificata inferiore al 75%

*Biglietti cortesia per: minori al di sotto dei 10 anni, portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75% + accompagnatore

Biglietti VIP (con accesso a VIP Lounge) in vendita esclusivamente presso la sede societaria

N.B. La Società comunica che i tagliandi saranno venduti comprensivi di diritti di prevendita (1,50 Euro), quota imposta dalla Lega Pro.

Fonte: U.S. Triestina Calcio 1918

