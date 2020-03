La società nerazzurra ha sospeso gli allenamenti per la giornata odierna dopo che in giornata era arrivato un comunicato da parte della Lega di Serie B nel quale si consigliava fortemente a tutte le società la sospensione delle sessioni di training per almeno 7 giorni.

SUGGERIMENTO LEGA B – Questa mattina in un comunicato la Lega di Serie B aveva consigliato fortemente di interrompere gli allenamenti a tutte le società per 7 giorni. Inoltre “a tutti i tesserati si raccomanda vivamente, come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari”. Proseguendo, la Lega di B ha raccomandato “di restare in continuo e stretto contatto con i rispettivi staff medicosanitari, onde poter consentire agli stessi la costante possibilità di “effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”, così come previsto dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020”.

LE ALTRE DI B – Altre squadre si erano fermate, come la Cremonese, mentre Venezia, Trapani, Empoli, Ascoli, Frosinone e Spezia hanno continuato fino ad oggi sotto stretto controllo medico.

IL PISA – In un primo momento la squadra nerazzurra, come rivelato da Giovanni Corrado in una intervista per La Nazione, aveva scelto di proseguire gli allenamenti nei giorni scorsi, a porte chiuse all’Arena Garibaldi. «La richiesta era arrivata proprio dai ragazzi e questo è motivo di ulteriore orgoglio per il gruppo che abbiamo costruito, fatto di persone intelligenti e responsabili, prima ancora che di bravi calciatori» aveva rivelato il direttore generale. Adesso però il decreto ha imposto delle riflessioni per tutti e anche il Pisa si sta adeguando, come tutte le altre società. Non è facile d’altro canto organizzarsi per la società nerazzurra, poiché anche i suoi dirigenti sono separati. Giovanni Corrado ad esempio è rimasto bloccato a Milano con la sorella, mentre il presidente Giuseppe Corrado è a Parma. L’unico rimasto in città è il ds Gemmi, mentre l’attività della sede è stata temporaneamente sospesa.

