Saranno sei le serate curate dalla redazione pisana de La Nazione nell’ambito del cartellone estivo di Eliopoli Summer, il festival che fino alla metà di settembre ospiterà circa 60 eventi sul palco centrale di piazza Antonio Madonna al Calambrone. La Nazione torna sul palco di Eliopoli dopo il successo dello scorso anno quando promosse quattro eventi da tutto esaurito. Gli appuntamenti quest’anno diventano sei e sono promossi nelle celebrazione dei 160 anni di fondazione del quotidiano: sei serate legate all’intrattenimento e all’attualità con l’obiettivo di conquistare pubblici diversi e di promuovere il territorio e la Toscana anche alla platea di turisti che abitualmente soggiorna al Calambrone. Una mini-rassegna, curata da Gabriele Masiero,Carlo baroni, Alex, Galli ed Enrico Salvadori e che vede protagonista tutta la redazione, che assicura valore aggiunto al cartellone più generale degli spettacoli di Eliopoli Summer.

Si parte il 23 giugno con il talk show organizzato nell’ambito della rassegna “Arcobaleno d’estate” con la presentazione del libro “Saluta tutti” (Edizioni Rai Eri) scritto da Enrico Salvadori e Fernando Capecchi, storico agente di spettacolo toscano che con la sua Vegastar ha scoperto talenti come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Adelmo Fornaciari in arte Zucchero. Condurrà la serata Omar B. con gli intermezzi comici di Leonardo Fiaschi, uno dei giovani talenti della scuderia di Capecchi.

Il 10 luglio l’economia e lo sviluppo delle imprese saranno protagoniste della serata di attualità proposta da La Nazione con il consorzio Crisis, insieme al direttore Francesco Carrassi per presentare al pubblico le novità del codice civile in materia di gestione delle imprese.

Il 13 luglio sul palco principale di piazza Madonna approda la musica con la serata “Eliopoli canta Sanremo” condotta dal giornalista Enrico Salvadori che sul palco presenterà i grandi successi delle festival della canzone italiana reinterpretati da Paolo Mengoli. Al talk show saranno presenti anche il produttore Sergio gabbani e le cantanti Kalyda e la giovanissima pisana Martina Niccolai, fresca dei successi del contest Strix Factor a Striscia La Notizia.

Serata Mundial il 27 luglio per celebrare la facola italiana di Spagna ’82 con Paolo Rossi, Mariella Scirea, vedova di gaetano indimenticato capitano azzurro, e il giornalista Darwin Pastorin. Un talk show per rivivere le emozioni straordinarie di un successo mondiale inatteso e per ricordare aneddoti e siparietti dell’Italia di allora indissolubilmente legate in quell’estate da leggenda alle figure di Sandro Pertini ed Enzo Bearzot, ma anche per parlare dei protagonisti di oggi dalla favola delle azzurre impegnate al mondiale di Francia e dei ragazzi dell’Under 21 di Gigi Di Biagio, fino alla nuova Italia di Roberto Mancini.

Notte gourmet, invece, il 3 agosto con lo show cooking di Gilberto Rossi, chef d’eccezione titolare del ristorante Pepe nero di San Miniato e a lungo partner di Antonella Clerici in Tv con la prova del cuoco su Rai Uno. “Tartufo e dintorni in riva al mare”, condotta dal giornalista Paolo Pellegrini. Un viaggio nella tradizione culinaria della nostra terra dalle colline al mare.

Infine, il 24 agosto, torna per il secondo anno consecutivo l’omaggio a Niki Giustini con una serata a lui interamente dedicata con Graziano Salvadori & Friends per celebrare l’epopea di un comico straordinario che si era innamorato di Pisa e che nonostante abbia girato in lungo e in largo i palcoscenici di tutta Italia aveva scelto di fare della nostra città il suo nido creativo e non solo.

