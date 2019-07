Dal ritiro di Storo hanno parlato anche Davide Moscardelli e Luca D’Angelo, attraverso la troupe della RAI che si è recata in Valle del Chiese in Trentino. Mentre Davide Moscardelli pensa a far bene con entusiasmo e guarda anche a quello che potrebbe essere l’ultimo anno di carriera, D’Angelo è soddisfatto e voglioso di misurarsi subito con la categoria, sognando che il Pisa possa stupire ancora, ma con in mente la salvezza come primo obiettivo.

MOSCARDELLI – Il capitano del Pisa guarda non solo al presente, ma anche al futuro della stagione: “Sappiamo che sarà dura, ma con l’entusiasmo che abbiamo, possiamo cercare di ripartire forte e vediamo dove potremo arrivare.” Poi una battuta su quello che sarà probabilmente il suo ultimo anno da calciatore: “Vorrei far parlare di me anche in Serie B, come se fosse l’ultimo anno perché credo che sia così. Perciò voglio concludere in bellezza.”

D’ANGELO – A parlare alla troupe Rai anche il tecnico Luca D’Angelo che è soddisfatto delle strutture di allenamento della Valle del Chiese e analizza quelle che saranno le sfide della stagione a venire: “Soddisfatto prime giornate di lavoro. Siamo stati qui anche l’anno scorso, anzi questo è il quarto anno che il Pisa si reca a Storo. Bellissimo posto per lavorare, ci sono le strutture giuste, in albergo si sta bene perciò siamo soddisfatti. E’ l’ambiente giusto. La salvezza è il primo obiettivo, quello più vicino, sappiamo che siamo neo promossi e sappiamo che dobbiamo approcciarci alla categoria con intelligenza. Il mio sogno? Vorrei che il Pisa continuasse a stupire”

