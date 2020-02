Mentre la Lega di Serie B attende, come da documento pubblicato ieri, determinazioni delle autorità competenti, per organizzare la giornata di campionato, il Pisa ha avviato la procedura per la prevendita dei biglietti di Pisa-Perugia. Per adesso tutto regolare, vediamo la situazione. Aggiornamento: Alle ore 18 la Lega di Serie B rende note quattro partite a porte chiuse. Nessun problema per Pisa-Perugia.

PREVENDITA – Come da nota del Pisa: “La società comunica che per la gara Pisa-Perugia, in programma sabato 29 febbraio all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 15.00) e valida per la 26° giornata del Campionato Nazionale Serie B, la prevendita dei biglietti sarà attiva a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 – Presso il PISA STORE di via Luigi Bianchi – Presso il PISA STORE di via Cesare Battisti (Sesta Porta) – Presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET – On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.vivaticket.com Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.”

LE ULTIME NEWS UFFICIALI – Le ultime news risalivano ieri, quando dalla Lega di Serie B era stato fatto sapere che “A seguito della riunione tenutasi nella giornata di ieri in FIGC e dei preavvisati provvedimenti normativi, la LNPB resta in attesa delle determinazioni delle Autorità Competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà.”

INDISCREZIONI DALLA LEGA DI SERIE B – Allo stato dell’arte, sul piatto ci sono solo due opzioni più accreditate delle altre. La prima è quella di far giocare a porte aperte tutte le partite nelle regioni definite “non a rischio” per il Coronavirus, con le regioni “a rischio” dove si giocherebbe a porte chiuse. L’altra, ma in questo momento prende meno piede, è quella di giocare tutto a porte chiuse, eventualmente valutato in un secondo momento. E’ possibile anche che, in attesa che venga fatta chiarezza in maniera ufficiale dal vertice, sia intanto partito tutto l’iter per l’organizzazione delle gare come se niente fosse

PRIMAVERA RINVIATA – Nel frattempo ieri è stato disposto il rinvio della giornata di gare del campionato Primavera 2: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB dispone il rinvio di tutte le gare dell’8ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.”

AGGIORNAMENTO DELLE 18 – Da un comunicato risultano giocate a porte chiuse quattro gare in Serie B. Ecco la nota della Lega di Serie B:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, con particolare riguardo all’art. 1 co. 1 lett. a) del predetto provvedimento, in base al quale “in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa“. Ritenuto nel caso di specie, in stretta aderenza al Decreto predetto, di dover derogare alle previsioni di cui alla Circolare LNPB n. 6 dell’8 agosto 2019 (“Gare a porte chiuse”), secondo le previsioni dell’eventuale nota esplicativa in corso di emanazione da parte della FIGC, dispone:

Lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare, valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020:

Cittadella-Cremonese

Chievo Verona-Livorno

Venezia-Cosenza

Virtus Entella-Crotone

