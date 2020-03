Per i nerazzurri, dopo lo stop di ieri, si è deciso di fermarsi almeno fino a lunedì prossimo per quanto riguarda gli allenamenti. Nel frattempo in Lega di Serie B questa mattina si è tenuta l’assemblea per tenere una linea comune da seguire, presentando un programma da portare in FIGC alla prossima riunione del 23 aprile. Tra mille difficoltà, alla fine si è deciso di tenere una linea unitaria, facendo in modo di attuare ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo l’attuale regolamento.

ALLENAMENTI – La sensazione, almeno per il momento, è che la squadra nerazzurra resterà senza allenamenti di gruppo fino a data da destinarsi. sicuramente per adesso fino a lunedì. Difficile ipotizzare quando il Pisa tornerà a svolgere attività ufficiali, probabilmente a questo punto non prima del 4 aprile. Allenarsi a casa è l’unica cosa che i giocatori potranno fare, ma dovranno essere garantiti per tutti almeno 10-15 giorni di attività regolare prima di poter riprendere effettivamente le gare dopo lo stop forzato.

SERIE B – Sempre sul tema Coronavirus l’Assemblea della Lega di Serie B, tenutasi in video conferenza stamattina, nell’auspicio che si possa riprendere al più presto l’attività con la massima garanzia della salute di tutti, “ha stabilito di attuare ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo la formula prevista dal regolamento. Infine l’Assemblea – ha reso noto la Lega di Serie B in un comunicato – ha deciso di concordare una linea comune con l’Associazione calciatori per stabilire le modalità di prosecuzione degli allenamenti dopo lo stop previsto in questi giorni”.

