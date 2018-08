Buona prova del Pisa contro il Ponsacco, battuto nel Memorial Ravagni per 2-0. Le reti di Moscardelli nel primo tempo, su rigore e di Lisi, nella ripresa. Ora il Pisa si concentrerà sugli ultimi giorni di mercato, sulla preparazione e sull’organizzazione delle prossime amichevoli data l’ufficialità di un nuovo rinvio del campionato da parte della Lega nell’assemblea di questo pomeriggio.

A Ponsacco il Pisa arriva con la consapevolezza che il campionato partirà a metà settembre dopo l’assemblea di Lega Pro di oggi. Il presidente Gravina ha reso noto a RMC SPORT di avere richiesto sette promozioni e di rimandare la chiusura del mercato al 31 agosto: “Mercato? Ho chiesto proroga per farlo durare fino al 31 agosto. Ho fatto anche una richiesta che è anche una provocazione alla FIGC: di portare a sette le promozioni in Serie B in caso di mancati ripescaggi. Sono però sicuro che la mia richiesta cadrà nel vuoto perché il Collegio di Garanzia il prossimo sette settembre riporterà la B a 22 squadre”. In questa situazione di totale incertezza il Pisa prova ad affrontare l’impegno amichevole di oggi con una sorta di formazione titolare tipo da parte di mister D’Angelo, composta finalmente da una linea difensiva a tre con tre centrali di ruolo e dalle migliori scelte possibili in tutti i ruoli, mantenendo l’impianto tattico del 3-5-2. Buono il primo tempo del Pisa che passa in vantaggio su rigore con Moscardelli in una gara dai ritmi alti che poi si abbassano dopo il 30′. Nella ripresa dopo una girandola di cambi i ritmi restano alti e i neroazzurri raddoppiano con Lisi. Il Pisa chiude con una buona prestazione con mister D’Angelo che si preoccupa di far ruotare tutti gli effettivi a disposizione per meglio assimilare il modulo di gioco.

PRIMO TEMPO – I neroazzurri passano subito in vantaggio con Moscardelli su calcio di rigore all’11’ dopo che Izzillo viene atterrato in area da Gremigni che si becca anche il cartellino giallo. Al 14′ Zammarini mette in mezzo per Marconi che di testa impegna Bulgarelli, costretto a distendersi e a mettere in angolo: qui Izzillo raccoglie palla su respinta della difesa e calcia da fuori, ma troppo centralmente. Al 16′ buona azione dei padroni di casa con Vanni che di sinistro calcia dal limite, ma non trova la porta. Al 22′ ottima discesa sulla fascia di Zammarini che serve Moscardelli, ma il capitano del Pisa viene murato dall’uscita di Bulgarelli. Al 27′ ancora Moscardelli calcia altissimo su punizione. Poco dopo Gori anticipa Vanni su un traversone di Mariani. Cala un po’ il ritmo di gioco e al 37′ ancora Vanni va vicino al gol colpendo di testa e mandando fuori di poco. Sull’azione successiva Remorini, dopo una percussione in mezzo ci prova da fuori, ma manda alto.

SECONDO TEMPO – Mister D’Angelo butta dentro Cardelli, Birindelli, Masucci e Cernigoi per Gori, Izzillo, Moscardelli e Marconi. All’8′ il Pisa raddoppia con Lisi che raccoglie un pallone messo in mezzo da Zammarini trafiggendo Bulgarelli. Al 14′ Di Quinzio calcia alto dopo un pallone messo in mezzo da Birindelli, entrato con l’atteggiamento giusto in questo secondo tempo. Il gioco poi viene spezzato per una lunga serie di cambi con il Pisa che inserisce Marin, Cuppone, Nacci, Marchesi e Maffei per Zammarini, Lisi, Gucher, Di Quinzio e Meroni; anche il Ponsacco stravolge la propria formazione. Al 29′ Semprini su cross di Albanese colpisce di testa in mezzo all’area del Pisa, ma Cardelli compie una prodezza con l’aiuto della traversa e si salva. Poco dopo Tehe va via sulla fascia, calcia verso la porta e Cardelli mette in angolo. Al 35′ Marin su punizione trova una deviazione in angolo della barriera. Al 37′ il Pisa fa entrare anche Petrosino e Galligani per Brignani e Buschiazzo completando tutti i giocatori a disposizione ad eccezione del portiere D’Egidio. Subito dopo Cuppone mette in mezzo per Cernigoi, ma quest’ultimo viene anticipato dalla difesa avversaria che mette in angolo. Non succede più nulla e il Pisa si aggiudica così il Memorial Ravagni.

TABELLINO PONSACCO-PISA 0-2

Ponsacco: Bulgarelli (33′ st Bartolozzi), Lici (26′ st Albanese), Gremigni (8′ st Menichetti), Caciagli (26′ Onnis), Colombini (40′ st Carlucci), Mazzanti (31′ st Benvenuti), Mariani (8′ st Zorica), Remorini (8′ st Castorani), Vanni (21′ st Semprini), Doveri (26′ st Benericetti), Tazzer (8′ st Tehe). All. Maneschi.

Pisa: Gori (1′ st Cardelli); Meroni (26′ st Maffei), Brignani (37′ st Petrosino), Buschiazzo (37′ st Galligani); Zammarini (16′ st Marin), Lisi (16′ st Cuppone); Gucher (16′ st Nacci), Izzillo (1′ st Birindelli), Di Quinzio (16′ st Marchesi); Moscardelli (1′ st Masucci), Marconi (1′ st Cernigoi). All. D’Angelo

Arbitro: Celardo di Pontedera

Reti: 11′ Moscardelli (rig.), 7′ st Lisi

Ammoniti: Gremigni, Colombini

