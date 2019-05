Venerdì 31 maggio si svolgerà la serata conclusiva dei campionati 2018/19 del Settore Calcio a 7 Pisa. Come ogni anno sarà una grande serata di festa, di sport, di premi, di spettacolo e di raccolta fondi. A partire dalle ore 20 si accenderà riflettori sul campo per le grandi finali che decreteranno i campioni provinciali 2019 e i campioni dilettanti e La Coppa del Foro Over40. La musica fuori dal campo per rendere il tutto ancora più frizzante e spettacolare.

Alla console di Radio Bruno Toscana ci sarà Andrea Mastroberti e il grande Marco Guidi direttamente dall’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani, pronto a gridare le formazioni nel suo stile! A fare da contorno Motorgame con le sue moto per mostrare i nuovi modelli Yamaha, Beapple e Bedifferent con i loro prodotti tecnologici.

A tirare il calcio di inizio della finale più importante, ospiti d’onore del calcio e giornalisti locali e non!

Sarà presente anche Tifo Pisa con un suo stand dove, cosa più importante della serata, ci sarà la raccolta fondi per il progetto “Insieme per Christian”. Per cui siamo tutti invitati a partecipare in massa alla festa e riempire più possibile la cassetta apposita in modo da trasformare lo sport in solidarietà. Durante tutta la serata a partire dalle ore 21.30 saranno premiate tutte le squadre e tutti i vincitori dei premi singoli del campionato!

