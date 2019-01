Saranno tre le formazioni del CUS Pisa impegnate nelle finali nazionali di hockey indoor. Le soddisfazioni arrivano naturalmente dalla formazione femminile, sempre ai vertici di questo sport in Italia, ma anche dalla cantera gialloblu, capace di portare alle finali l’under 18 maschile e l’under 21 femminile.

SENIOR – Grande soddisfazione per la qualificazione ottenuta dalla squadra femminile di hockey senior in questo fine settimana, che ha staccato il pass per le finali nazionali che si terranno a Bra il 9 e 10 febbraio, proprio in casa delle ultime campionesse in carica del Lorenzoni. Il cammino trionfale è arrivato nel segno della “vecchia guardia” e nel segno della solita bomber Giulia Taglioli, che nel cammino ha segnato 8 reti, grazie anche alla sua specialità, i gol su corto. Le pisane avevano iniziato il proprio percorso battendo nel primo concentramento di Roma 4-1 il San Saba e 5-2 il Valverde, mentre nelle gare di ritorno sono arrivate un 2-1 contro il Valverde e un 3-3 con il San Saba. Le pisane affronteranno così il Padova, l’Argentia e naturalmente il Lorenzoni in queste finali.

GIOVANILI – Soddisfazione massima anche per le formazioni giovanili dell’under 18 maschile e dell’under 21 femminile. Per le finali, saranno senza dubbio due appuntamenti da non perdere, considerando che entrambe le fasi si svolgeranno a Pisa. Per la squadra under 21 l’appuntamento è infatti il 2 e 3 febbraio in Via Chiarugi, così come il weekend successivo del 9 e 10 febbraio per l’under 18 maschile.

