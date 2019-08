Segna anche il nuovo acquisto Asencio nella valanga di reti del Pisa al Valdinievole Montecatini in amichevole. Prosegue la preparazione in vista del primo impegno ufficiale con il Potenza domenica prossima. D’Angelo impiega tutti e 23 i calciatori a disposizione tra primo e secondo tempo per mettere minutaggio a tutti nelle gambe. In rete nel primo tempo Pesenti con una doppietta e Marconi. Nella ripresa vanno in rete Masucci con un’altra doppietta, Moscardelli, Pinato e Asencio. Il Pisa rimarrà a Montecatini prima di tornare in tempo per l’impegno di Coppa.

Ultimo test amichevole prima dell’esordio ufficiale contro il Potenza in Coppa Italia per i nerazzurri con D’Angelo che recupera alcuni giocatori infortunati, ma deve rinunciare a Ingrosso, D’Egidio, Di Quinzio e Marin, in tribuna. In campo quella che potrebbe essere una formazione tipo con il tecnico nerazzurro che sembra orientato a usare il 3-5-2 in questa fase iniziale della stagione. Titolari ben 3 dei nuovi acquisti di questa finestra di mercato, con Asencio che parte dalla panchina. In attacco chiavi affidate a Marconi e Pesenti. Ritmi molto bassi, per mettere minuti delle gambe, con il Pisa che passa in vantaggio al 27′ con Pesenti che replica un minuto dopo. La terza rete al 30′ con Marconi, poi non succede più niente di rilevante. Nella ripresa apre Masucci con il quarto gol e poi ne segnerà un altro per il 7-0. Segna anche Asencio, servito da capitan Moscardelli, anche lui autore di un gol, per la sua prima rete con la maglia del Pisa anche se in un’amichevole. Chiude i conti Pinato nel finale di gara. Di seguito la cronaca del test dallo stadio Mariotti di Montecatini.

PRIMO TEMPO – Ritmi molto bassi al Mariotti di Montecatini con i locali che effettuano pressing sul portatore di palla. Al 15′ cross di Belli per un colpo al volo di Marconi, che finisce debole e centrale. Ancora una conclusione di Marconi sporcata da Pesenti al 21′, con la squadra di D’Angelo sempre in avanti a cercare molto spesso il cross o la verticalizzazione. Al 25′ i padroni di casa vanno al tiro, senza troppe pretese di Tempesti. Due minuti dopo arriva il vantaggio del Pisa con Pesenti che raccoglie un cross molto preciso di Belli trafiggendo Bellini. Subito dopo Pesenti ribadisce un rete un altro tiro di Marconi per la rete del 2-0. Al 30′ Gucher ci prova dal limite, ma la sua rasoiata a fil di palo esce fuori di pochissimo. Al 30′ arriva anche la rete del 3-0 con Marconi che riceve palla da Siega battendo a rete. I ritmi si abbassano nuovamente per poi alzarsi al 40′ quando, con un cross di Gucher sugli sviluppi di un angolo, Aya stacca di testa impegnando Bellini. Al 44′ Chiaramonte colpisce al volo mettendo alto sopra la traversa per la seconda incursione del Valdinievole Montecatini nell’area nerazzurra.

SECONDO TEMPO – Cambia tutti gli effettivi il Pisa facendo entrare anche Asencio, l’uomo più atteso di giornata. All’8′ Moscardelli ci prova addirittura da centrocampo con un tiro che si stampa sull’incrocio dei pali. Due minuti dopo arriva il 4-0 firmato da Masucci con un destro a incrociare dopo invito di Moscardelli, abile a fornire l’assist. Al 16′ Moscardelli fornisce un altro assist, stavolta per Asencio che trafigge Bellini per la sua prima rete in nerazzurro anche se in amichevole. Al 25′ un po’ per caso Moscardelli segna una rete fortunosa dopo un rimpallo che vale il sesto gol per il Pisa. Le reti ormai si susseguono senza sosta e due minuti dopo arriva anche il 7-0 per la doppietta personale di Masucci. La gara è praticamente già finita da tanto tempo con il Montecatini che risente del pesante caldo. Nel finale di partita c’è anche tempo per una rete di Pinato

TABELLINO VALDINIEVOLE MONTECATINI-PISA 0-8

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Ghelardoni, Falivena, Abdoune, Ghimenti, Cardarelli, Zaccaria, Chiaramonti, Khader, Tempesti. Sono entrati: Tonarelli, Isola, Moustafa, Coulibaly, Malih, Sow, Prato, Vallini, Castagna, Kishta, Ujvari, Timothy. All. Marselli

PISA: Gori (1’st Reinholds); Meroni (1’st Fisher. 21′ st Langella), Benedetti (1’st Liotti), Aya (1’st Birindelli); Belli (1’st De Vitis), Verna (1’st Izzillo), Gucher (1’st Pinato), Siega (1’st Minesso), Lisi (1’st Asencio); Marconi (1’st Moscardelli), Pesenti (1’st Masucci). All. D’Angelo

ARBITRO: Fiero di Pistoia

RETI: 27′ Pesenti, 29′ Pesenti, 32′ Marconi. 10′ st Masucci, 16′ st Asencio, 25′ st Moscardelli, 27′ st Masucci, 41′ st Pinato

