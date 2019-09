Buone notizie dall’infermeria nerazzurra. Nessun problema per De Vitis e Marin dopo la sfida con la Cremonese. Tegola invece in casa Chievo: Lungo stop per Giaccherini. Il calendario degli allenamenti di questa settimana della squadra di D’Angelo.

DE VITIS, MARIN E…. GIACCHERINI – De Vitis, uscito anzitempo da Pisa-Cremonese, aveva fatto pensare al peggio. Invece il giocatore del Pisa è stato semplicemente vittima di crampi con i postumi di un contrasto di gioco sul polpaccio, con la sua sostituzione che è arrivata in via esclusivamente precauzionale. Sabato contro il Chievo non è in dubbio la sua presenza, come non sarà in dubbio la presenza di Marin, uscito dal campo claudicante dopo la partita. Il centrocampista romeno aveva semplicemente finito la benzina e non ne aveva proprio più, dopo aver dato tutto prima della sostituzione. Tegola invece per il Chievo che perde uno dei suoi uomini migliori. Giaccherini ha infatti riportato una lesione al flessore sinistro che lo terrà fuori dal campo per poco meno di un mese e non sarà logicamente presente sabato in campo.

ALLENAMENTI – Nessuna doppia seduta per il Pisa in vista dell’impegno di sabato a Verona. Oggi, domani e giovedì allenamento pomeridiani sui campi del Centro Universitario a San Piero a Grado e quindi venerdì mattina consueta rifinitura sul prato dell’Arena prima della partenza per il Veneto.

