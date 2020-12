Lunga trasferta per i nerazzurri in terra calabrese. Per Gucher e compagni allenamenti senza sosta anche nelle feste, con il Pisa al lavoro anche per Natale. Dopo la rifinitura di questa mattina all’Arena Garibaldi, la squadra è in partenza con un volo charter per la Calabria. Ecco la lista dei convocati e la probabile formazione del Pisa per domani:

CONVOCATI – Questa la lista dei convocati, con D’Angelo che deve ancora rinunciare a Varnier, assente con molta probabilità fino a dopo la sosta di gennaio, a meno di un clamoroso recupero tra il Frosinone e il Venezia. Oltre al giovane difensore mancherà anche Siega, squalificato dopo la sfida contro il Chievo, ma anche Thomas Alberti, fuori dalla lista: Lorenzo Bechini, Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Robert Gucher, Matteo Kucich, Francesco Lisi, Leonardo Loria, Michele Marconi, Marius Marin, Lorenzo Masetti, Gaetano Masucci, Luca Mazzitelli, Andrea Meroni, Simone Palombi, Simone Perilli, Eros Pisano, Alessandro Quaini, Giuseppe Sibilli, Danilo Soddimo, Luca Vido.

LA FORMAZIONE – Visti i convocati, come potrebbe giocare il Pisa domani? Ultimamente D’Angelo alterna molto gli effettivi, specie da quando il calendario ha inserito una gara ogni tre giorni. In porta salda la posizione di Perilli, così come i due centrali difensivi Caracciolo e Benedetti. Probabile alternanza sulla fascia, con Lisi che potrebbe essere confermato a sinistra, mentre a destra potrebbe esserci la solita staffetta Belli–Birindelli, ma occhio anche a Pisano. A centrocampo, con la squalifica di Siega spazio per De Vitis davanti alla difesa, con Mazzitelli e Gucher a fare le mezzali. Potrebbe essere arrivato il momento di un ritorno dal primo minuto per Soddimo (ma è difficile rinunciare a Vido), mentre davanti ci sono come sempre i maggiori dubbi. Vido sembra la scelta più probabile ad affiancare uno tra Marconi e Palombi, mentre Sibilli, come al solito, potrebbe scombinare le carte. Una cosa è certa, D’Angelo è fortunato ad avere così tanta abbondanza in attacco e avere questo ‘problema’ è il sogno di qualunque allenatore. Probabile formazione (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi. All. D’Angelo

Commenti