In una circolare inviata dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani fino al 18 maggio si apre alla ripresa degli allenamenti per le squadre, seppur in via individuale. Così anche il Pisa potrà tornare ad allenarsi. Restano tre punti interrogativi: Il protocollo medico, l’inizio degli allenamenti di gruppo e il futuro della stagione attuale.

Questa la nota inviata: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. La decisione è figlia di alcuni via libera decretati da regioni come Campania, Lazio o Emilia Romagna e dopo che il Ministro Spadafora aveva valutato l’estensione dagli sport singolie gli atleti di interesse nazionale, per gli allenamenti, anche agli sport di squadra. Ora starà alle squadre organizzarsi, tra cui anche il Pisa, fermo restando che pende su tutti la spada di Damocle del governo, con Conte che mercoledì potrebbe fermare tutto (secondo Repubblica) e su protocolli e inizio allenamenti di gruppo.

