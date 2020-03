Non c’è tempo per fermarsi e rivivere le emozioni della vittoria col Perugia, bagnata dal primo gol in nerazzurro di Luca Vido e dal ritorno ai tre punti conquistati all’Arena. All’orizzonte una gara da preparare in fretta e furia col Crotone e poi dritti con la mente al derby col Livorno.

ABBONDANZA – C’è abbondanza per Luca D’Angelo, che finalmente ritrova Danilo Soddimo dopo lo stop forzato di tre giornate di squalifica. Il trequartista ha fame di tornare in campo e di dimostrare ai propri tifosi che i turni lontani dal campo lo hanno reso più forte e determinato ad essere decisivo. D’Angelo ritroverà anche Gianmarco Ingrosso che, dopo il recupero di Andrea Meroni in panchina contro il Perugia, partirà coi compagni per Crotone. Ci sono dunque tutti gli ingredienti anche per proporre un po’ di turnover.

ALLENAMENTI – Nel frattempo la squadra stamattina si è allenata a San Piero a Grado, mentre domani, subito dopo la rifinitura, partirà in aereo per Crotone. Dopo la gara di martedì sera il Pisa rimarrà a dormire per poi partire, dopo un allenamento mattutino in Calabria, nel pomeriggio di mercoledì verso Pisa. A quel punto per preparare il match col Livorno in città ci sarà solo giovedì e venerdì. L’imperativo sarà ottimizzare i tempi, per permettere di arrivare al 100% ad ognuno di questi due impegni.

STATISTICHE – Da aggiornare infine due dati statistici: il primo riguarda i marcatori, col Pisa che fino a questo momento ha fatto segnare, col gol di Vido al Perugia, ben 16 giocatori diversi, il secondo è quello dei cartellini rossi, con i nerazzurri che hanno la maglia nera del torneo con 10 espulsi stagionali.

