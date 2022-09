Si terrà domenica 11 settembre a Pisa in piazza dei Cavalieri lo spettacolo di teatro inclusivo presentato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius dal titolo “Sonnambuli, se c’è un rigore lo tiro io”, prodotto da Compagnia Von Frinzius, Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e O.A.M.I. con il sostegno, come main sponsor dell’evento a Pisa, di Fondazione Pisa e Fondazione Dopo di Noi. Lo spettacolo, inserito all’interno della rassegna “Summer Knights” con il patrocinio del Comune di Pisa e l’organizzazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa insieme a LEG (Live Emotion Group), è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco di Pisa, del Presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, del Presidente della Fondazione “Dopo di noi” Francesco Barachini, del Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, del regista Lamberto Giannini e del presidente dell’Aipd di Pisa Sandro del Rosso.

Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese nata nel 1997. Attualmente fa parte dell’associazione O.A.M.I. ed i suoi spettacoli sono coprodotti dalla Fondazione Teatro Carlo Goldoni di Livorno. Nel 1997 nasce all’interno dell’Anffas Onlus di Livorno l’esigenza di iniziare un laboratorio teatrale per fornire ai ragazzi un senso di sé che possa essere diverso dall’identità che lo specchio sociale fissa loro addosso come una maschera indelebile. Dopo un periodo di formazione, i primi laboratori vedono sulla scena solo ragazzi con disabilità che vengono diretti da Lamberto Giannini nel doppio ruolo di attore e regista.

“SONNAMBULI, se c’è un rigore lo tiro io” “Questo spettacolo nasce perché da piccolo ero sonnambulo. Ho passato tutta la vita a cercare di dimenticare quella notte, e ora non riesco a raccontarla, mi dispiace. Lo spettacolo finisce qui.” Queste le parole con cui Lamberto Giannini conclude il suo ultimo spettacolo. Il regista è infatti partito dalla propria esperienza come sonnambulo per ideare questo spettacolo e racchiudere al suo interno sogni, incubi, ambizioni e paure non solo suoi ma anche dei suoi attori e collaboratori. Al fianco di Giannini troviamo Rachele Casali, aiuto regista dal 2017 e responsabile della colonna sonora dello spettacolo e della produzione, Silvia Angiolini, che dopo anni da attrice debutta per la prima volta in regia portando entusiasmo e precisione nelle sue scelte organizzative ed artistiche, Marianna Sgherri, collaboratrice storica capace di trasformare le proprie visioni in emozionanti coreografie e Francesco Pacini, direttore di palco per il terzo anno consecutivo.

“Il sonnambulismo – spiega Lamberto Giannini – si verifica quando una persona cammina o compie attività complesse mentre non è ancora sveglia del tutto. Di solito, si manifesta nelle prime ore dopo l’addormentamento, durante la fase di sonno profondo: fare teatro è come dormire profondamente e sognare, ogni bisogno diventa desiderio, il tempo sembra fermarsi ma in realtà passa inesorabile fino a portare al risveglio, gli applausi finali, che gettano l’attore in un connubio di estasi e rimpianto di qualcosa che ormai è passato e non potrà più tornare. Gli spettacoli Mayor sono simili alla scaletta di un concerto pop, si passa da momenti drammatici a divertenti sketch a coreografie che hanno dell’incredibile, soprattutto se ci si ferma a riflettere sulla vasta gamma di attori che calcano il palco: non solo disabili e normodotati, ma persone di ogni fascia d’età e con storie e stili di vita completamente diversi tra loro”.

“E’ per noi un onore – dichiara il presidente della Fodazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni – poter inserire questo spettacolo all’interno della rassegna “Summer Knights” che si tiene in piazza dei Cavalieri, perché riteniamo che i veri cavalieri di queste serate siano gli attori che porta in scena la compagnia Mayor Von Frinzius. È uno spettacolo che io raccomando caldamente a tutti, perché è estremamente divertente: si sorride molto, ma ci sono anche molti momenti di riflessione e di commozione. È insomma uno spettacolo che abbraccia tutti i momenti più profondi dell’umanità e per questo siamo lieti di poterlo propporre alla città di Pisa.”

“La Fondazione Pisa – dichiara Stefano Del Corso, Presidente Fondazione Pisa – è istituzionalmente impegnata in ambito sociale, cui destina annualmente ingenti risorse economiche per sostenere i numerosi progetti provenienti dal territorio e l’azione dei propri enti strumentali, la fondazione Dopo di Noi e la fondazione l’isola dei Girasoli. In questo scenario, è parso naturale confermare anche in questa occasione il nostro sostegno economico all’iniziativa della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, offrendo alla città la possibilità di assistere, nella suggestiva cornice di Piazza dei Cavalieri, ad uno spettacolo teatrale in una prospettiva di inclusione. ‘Sonnambuli, se c’è un rigore lo tiro io’ ci attendiamo sia un racconto fatto di sogni, paure e desideri, qualcosa di molto umano, che riguarda tutti e che dà spazio alla riflessione: l’energia, la passione e l’impegno che esprimono tutti i ragazzi coinvolti costituisce un esempio cui rivolgere il nostro impegno istituzionale in questo settore. Un’occasione per una serata diversa, in attesa dei gravosi impegni che ci attendono nei prossimi mesi e che vedranno la Fondazione Pisa fare a pieno la propria parte nel sostenere il proprio territorio, con particolare riferimento anche alle esigenze delle categorie sociali deboli che saranno le più esposte”.

“Nel presentare alla stampa lo spettacolo teatrale Sonnambuli – dichiara Francesco Barachini, Presidente Fondazione Dopo di Noi – che verrà portato in scena dalla compagnia Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, vorrei innanzi tutto invitare il pubblico a venirlo a vedere. Come si va a vedere qualunque altro spettacolo all’aperto, in piazza, in una sera di fine estate. Con spensieratezza e la voglia di passare una bella serata. Anche quest’anno la Fondazione Dopo di Noi, che presiedo e che è ente di scopo della Fondazione Pisa, supporta l’iniziativa, che sposa in pieno la mission istituzionale di raccontare il tema della disabilità negli aspetti meno conosciuti, portandoli alla luce per contribuire a una conoscenza diffusa che abbandoni stereotipi e luoghi comuni. Lo riteniamo un compito importante, che perseguiamo anche al Centro ‘Le Vele’ di San Giuliano Terme, che ospita persone con disabilità, impegnate in numerose attività di laboratorio e stage formativi, anche finalizzate al reinserimento sociale. Sul palco di piazza dei Cavalieri ci sarà spazio per tanti attori, tutti diversi tra loro e al tempo stesso tutti impegnati a dimostrare che non ci sono differenze. Ci auguriamo che sia, come lo scorso anno, una serata da non dimenticare. Un ringraziamento va alla Fondazione Pisa, che rende possibile l’iniziativa”.

“Fare inclusione è una cosa difficilissima – aggiunge il presidente dell’Aipd di Pisa Sandro del Rosso – ma nel teatro diventa invece una cosa possibile. Nella realtà siamo tutti diversi, ma nello spettacolo possiamo mettere insieme le diverse abilità di tutti e il risultato che otteniamo è davvero straordinario. Anche a Pisa, grazie alla compagnia teatrale che abbiamo creato in collaborazione con Mayor Von Frinzius, che si chiama “Il nome della compagnia”, siamo riusciti a dare vita a spettacoli e attività teatrali per ragazzi con disabilità con risultati incredibili.”

Lo spettacolo, che ha debuttato giovedì 19 maggio sul palco del Teatro Goldoni di Livorno, replicherà l’11 settembre in Piazza dei Cavalieri a Pisa. Prodotto da Compagnia Mayor Von Frinzius, Fondazione Teatro Goldoni e O.A.M.I, gode anche della rinnovata collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, main sponsor della Compagnia per il quinto anno successivo. Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di Twin Group, Audemars Piguet, Thisintegra, Compagnia Portuale di Livorno, Circolo ricreativo lavoratori del porto, Fondazione Livorno, Lions Club Livorno porto mediceo, Rotary Club Livorno, Rotary International, ASA, Autolinee Toscane, The Cage, Comune di Livorno e Regione Toscana. Lo spettacolo si terrà domenica 11 settembre a Pisa in Piazza dei Cavalieri alle 21, con ingresso libero e gratuito (senza necessità di prenotazione).

