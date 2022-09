Si svolgerà domenica 4 settembre a Marina di Pisa la prima edizione della Regata Velica Panathlon Repubbliche Marinare. La manifestazione si terrà esattamente una settimana prima della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, in programma a Pisa domenica 11 settembre, dando così via alla settimana di avvicinamento alla regata remiera in Arno. L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco di Pisa, dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, del governatore del Panathlon Toscana, Andrea Da Roit, del presidente del Panathlon Club Pisa, Mirko Di Cristofaro, del vicepresidente dello Yacht Club Repubbliche Marinare Pisa, Andrea Bartelloni, del consigliere del direttivo dello Yacht Club Repubbliche Marinare Pisa, Gerardo Martini.

L’idea di un evento velico che mettesse a confronto in una vera a propria competizione le rappresentative delle quattro Repubbliche Marinare, è nata dopo il patto di gemellaggio firmato il 18 dicembre del 2021 tra i Panathlon Club delle città marinare di Pisa Genova, Venezia e Salerno (per la competenza su Amalfi). La proposta è quindi stata sposata attivamente dall’Amministrazione comunale di Pisa.

Il programma del week end inizierà la mattina di sabato 3 settembre con l’arrivo, l’accreditamento e l’iscrizione degli equipaggi e l’assegnazione delle imbarcazioni. A seguire sarà data agli equipaggi la possibilità di provare il campo di regata e vedere come reagiscono le imbarcazioni.

La domenica mattina, con partenza prevista intorno alle ore 9.30/10 a seconda delle condizioni del vento, si svolgerà invece la competizione vera e propra: il campo di gara sarà lo specchio d’acqua antistante Marina di Pisa, segnalato da boe arancioni. La sfida prevede un girone all’italiana (per un totale di 6 match) con le prime due classificate che si sfideranno poi in finale al meglio delle tre prove. Ogni match ha una durata prevista compresa tra i 15 e i 20 minuti e la lunghezza del percorso sarà legata all’intensità del vento. Chi volesse assistere alla manifestazione potrà farlo dall’area circostante Piazza delle Baleari.

Al primo classificato andrà il trofeo challenge delle Repubbliche Marinare che resterà al Club vincitore per rimetterlo in palio l’anno successivo e che verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione al termine delle regate nella sede dello Yacht Club Repubbliche Marinare di Pisa. L’equipaggio pisano sarà composto da Gianluca Romoli, David Carpita, Francesco Orsucci (under 25) e Irene Carpita.

La manifestazione è stata organizzata dal Panathlon di Pisa unitamente ai gemellati Panathlon Club di Venezia, Genova e Salerno, con il patrocinio del Panathlon Distretto Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Repubbliche Marinare di Pisa e con la partnership del Comune di Pisa. L’evento è sotto il patrocinio del CONI Comitato Regionale Toscana.

Commenti