Torna la grande musica sul litorale pisano anche per l’estate 2023, grazie al cartellone di “Marenia NonSoloMare”. Quattro serate, dal 16 al 19 agosto, dedicate ai giovani emergenti della nuova musica italiana ma al ricordo di uno dei maggiori cantautori come Lucio Battisti. Sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa (inizio ore 21.30) saliranno Mogol, storico paroliere proprio dei grandi successi di Battisti per una serata intitolata “Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti” (mercoledì 16 agosto), Luigi Strangis (giovedì 17), I ladri di carrozzelle (venerdì 18), Planet Funk (sabato 19). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

«Gli appuntamenti programmati per questa seconda parte dell’estate, in particolare per la metà di agosto – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – saranno una ulteriore occasione per vivere e godere appieno il nostro litorale e trasformare in un’esperienza unica il soggiorno dei nostri ospiti che hanno scelto Marina, Tirrenia e Calambrone per passare le vacanze. Si tratta di quattro serate dedicate ad ogni tipo di pubblico, dalle famiglie, con la serata in onore di Lucio Battisti, di cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita e i 25 dalla morte, che vedrà la presenza di Mogol; ai più giovani, con i concerti di Luigi Strangis e Planet Funk. Inoltre, tengo particolarmente a sottolineare la presenza di una strepitosa e storica band come i Ladri di carrozzelle, in una serata speciale che desidero dedicare al ricordo di Alessandro D’Anteo, prematuramente scomparso, al fine di manifestare un impegno volto a superare ogni tipo di barriera, mentale e fisica».

Il programma

Mercoledì 16 agosto serata “Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti”, con Mogol.

Giovedì 17 agosto concerto di Luigi Strangis. 22 anni, artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista. A soli 15 anni, grazie alla sua naturale attitudine, inizia ad autoprodurre i suoi primi brani finché a settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito “Vivo”. Il brano gli regala l’ingresso al programma e dopo pochi mesi si aggiudica la vittoria della 21^ edizione del talent di Maria De Filippi. Il 3 giugno 2022 pubblica il suo primo ep “Strangis”, che contiene i brani presentati durante il programma, tra cui il singolo “Tienimi Stanotte”. A settembre pubblica il singolo “Stai Bene Su Tutto” che anticipa il disco d’inediti “Voglio la gonna” pubblicato a ottobre 2022. Nello stesso mese esce al cinema il live-action “Il Talento di Mr. Crocodile”. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes. Dopo i primi concerti in estate (tra i quali quello davanti a oltre cinquemila persone allo stadio della sua Lamezia Terme) a novembre 2022 si è esibito in due attesissimi live sold out all’Alcatraz di Milano e all’Orion di Roma. Il 31 marzo 2023 pubblica il singolo “Adamo ed Eva” (distribuito da Artist First), una canzone pop-rock che racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale dove il piacere è aversi l’un con l’altro. Il 5 maggio, invece è uscito “Tulipani Blu”, il nuovo singolo con Matteo Romano.

Venerdì 18 agosto concerto dei Ladri di carrozzelle con “Quello che non ti aspetti”.

Sabato 19 agosto concerto di Planet Funk, un audio visual show, con bellissime visuals che accompagneranno la musica. Si tratta di uno spettacolo mix tra dj set e live che prevede la presenza dei 2 cantanti storici, Dan Black e Alex Uhlmann, che si alternano anche alle chitarre. La band italiana dal suono internazionale, dopo “World’s End” uscito a gennaio, torna con il secondo singolo “Any Given Day”; disponibile da giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta discografica Just Entertainment. “Any Given Day”, dall’album in uscita prossimamente, è uno degli ultimi lavori della band al completo: è presente, infatti, oltre a Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, anche Sergio Della Monica recentemente scomparso. Un singolo che conferma l’inconfondibile sound della band, un mix di funk ed elettronica che li distingue sin dal loro primo album “Non Zero Sumness” e dei loro iconici successi che hanno fatto il giro del mondo come “Chase The Sun”, “Who Said”, “Inside all the people” e molti altri. “Any Given Day” è una canzone sulla ricerca di rassicurazione in un mondo che sta diventando sempre più insicuro. Quando nessuna parola è scolpita nella pietra e la reputazione è costruita su notizie false e tratti superficiali, le parole e gli atti di conforto e compassione diventano più importanti che mai. Quando tutto non significa niente, hai bisogno di qualcuno o qualcosa a cui rivolgerti. Un partner, una persona che ami, un amico, qualcuno di cui ti puoi veramente fidare e che ci sarà sempre “in un dato giorno”. Queste le dichiarazioni del collettivo Planet Funk che, con questo nuovo singolo e con l’album di prossima uscita annunciano l’ambizione di un nuovo passo nella storia di straordinario successo che detengono da più di 20 anni.

Domenica 20 agosto il programma in piazza Baleari continua con la finalissima del talent “Notti di talento”, a cura del quotidiano QN-La Nazione.

“Marenia NonSoloMare” è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione del Parco di San Rossore, dell’associazione culturale Eliopoli, Habanera teatro e delle librerie indipendenti della città e del litorale . Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (www.mareniaestate.it).

Provvedimenti alla viabilità e alla sosta: In previsione degli eventi in programma sono stati adottati dei provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su piazza delle Baleari

Nello specifico: dalle ore 20.00 alle ore 01.00 dei giorni 16, 17, 18, 19, 20 e 21 agosto divieto di transito veicolare: piazza Baleari, compresi i braccetti che si immettono in via Repubblica Pisana e in via Tullio Crosio; Piazza Viviani, solo il braccetto sud di collegamento con via Daiberto; via Maiorca, nel tratto compreso tra via Daiberto e piazza Baleari; via Minorca, nel tratto compreso tra piazza Baleari e via Moriconi.

Dalle ore 19.00 alle ore 01.00 dei giorni 16, 17, 18, 19, 20 e 21 agosto divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli nelle seguenti vie: via Maiorca, nel tratto compreso tra via Daiberto e piazza Baleari, ambo i lati; piazza Baleari, compreso i due braccetti, ambo i lati, lato nord e sud; piazza Viviani, solo il braccetto sud, ambo i lati; via Daiberto, dal civico 36 al civico 34; via Daiberto intersezione con via dell’Ordine di Santo Stefano, divieto di sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta nell’isola spartitraffico prospiciente la Chiesa SS. Maria Ausiliatrice; via Duodo Duodi, nel tratto compreso tra via dell’Ordine di S. Stefano e via Minorca; via Moriconi, nel tratto compreso tra via Duodo e Duodi, lato mare, e il primo stallo di sosta, oltre all’isola a raso già presente.

Dalle ore 20.00 alle ore 01.00 dei giorni 16, 17, 18, 19, 20 e 21 agosto: obbligo di svolta a destra via Moriconi intersezione con via Duodo Duodi, lato monte; obbligo di svolta a sinistra via Minorca, nel tratto compreso tra via Duodo Duodi e via Moriconi, direttrice di marcia per Tirrenia; obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire a diritto via Daiberto, nel tratto compreso tra piazza Viviani e via Maiorca; istituzione di strada a senso unico, direttrice di marcia per Tirrenia, via Moriconi, nel tratto compreso tra via Minorca e via Duodo Duodi; chiusura con barriere/transenne di via Ivizza e piazza Baleari.

