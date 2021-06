Lunedì 21 giugno (ore 18.00) sarà l’attore pisano Paolo Conticini a salire sul palco del Pisa Scotto Festival, per presentare il suo primo libro: “Ho amato tutto”. Interverranno anche l’attore Pino Ammendola e Lucia De Benedittis, della casa editrice Elledibook, che ha curato il libro insieme a Pacini Editore. Modera Francesca Petrucci, coordinatrice eventi letterari del Festival. Conticini, leggendo alcuni brani del testo, ci restituirà la cifra di un dialogo intimo, intenso, a tratti commovente, spesso autoironico, che instaura con il nonno Alvaro e che ci condurrà a ripercorrere insieme all’autore l’infanzia, le prime esperienze e delusioni amorose, i tanti lavori svolti fino all’approdo, quasi casuale, al mondo del cinema, per scoprire che Paolo ha avuto una vita semplice e intensa al tempo stesso, caratterizzata in ogni sua esperienza dalla passione e dall’amore.

Tommaso Iacoviello accompagnerà l’incontro con le note della sua tromba. «Il mio, è un lavoro meraviglioso. Ti permette di vivere altre vite, altri punti di vista… È un lavoro che puoi fare solo se veramente lo senti nel profondo di te stesso, e non solamente per essere riconosciuto per strada o per cercare fama».

Il 22 giugno alle ore 18:00 Walter Veltroni presenterà il suo libro Il caso Moro e la Prima Repubblica. A dialogare con l’autore un interlocutore d’eccezione: lo storico Franco Cardini.

Quando e perché è finita la Prima Repubblica? Per rispondere a questa domanda Walter Veltroni ricostruisce un intero, travagliato, capitolo della nostra storia a partire dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro, che mette fine al disegno politico più ambizioso del secondo dopoguerra, un’alleanza tra la Dc di Zaccagnini e il Pci di Berlinguer, e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. L’autore riavvolge il filo della memoria nazionale attraverso eventi e ricordi vissuti da se stesso e dai protagonisti dell’epoca: intreccia così le testimonianze di Virginio Rognoni, Claudio Martelli, Emma Bonino, Beppe Pisanu, Claudio Signorile, Rino Formica, Aldo Tortorella, Achille Occhetto, Mario Segni, ma ritrova anche una rivelatrice intervista al brigatista Prospero Gallinari, carceriere dello statista democristiano assassinato.

Un’inchiesta nel nostro passato che illustra fatti, personaggi, versioni inedite e interpretazioni politiche riportando alla luce l’eredità di un disegno infranto che ancora grava sull’Italia di oggi.

Ad accompagnare la serata con il suo violino il musicista Emanuele Parrini.

Nel programma parallelo “Bambini allo Scotto”, sempre lunedì 21 giugno (ore 17.30) ci sarà uno spazio dedicato ad attività ludico educative che propongono letture, spettacoli, teatrali e di magia, animazioni e burattini. Nell’Area Giochi arriverà Daniela Bertini, con la sua mitica “Bici delle storie”, carica di libri, fiori, e misteriosi oggetti con l’aiuto dei quali animerà la lettura di brani per i più piccoli, ma non solo. Curatrice del libro La Bici delle Storie (Pacini Editore), Daniela Bertini, soprannominata la “Mary Poppins in bicicletta”, è diventata la narrastorie per bambini più famosa d’Italia, perché, durante il lockdown, a bordo della sua bici rossa, ha portato ‘a domicilio’ l’entusiasmo e la compagnia della lettura e della fantasia a tanti bambini costretti all’isolamento della quarantena.

“Pisa Scotto Festival” è una rassegna di eventi dal vivo che si svolge a Pisa al Giardino Scotto fino a domenica 27 giugno. Il Festival è voluto dal Comune di Pisa tramite la Fondazione Teatro di Pisa, direttore artistico Massimiliano Simoni. Tra gli sponsor anche Toscana Energia. Durante gli incontri letterari previsto uno spazio librario a cura della Libreria Civico 14. Le serate saranno riprese e trasmesse a cura di 50 Canale a partire dal lunedì 14 giugno ogni lunedì, venerdì e domenica, alle ore 21. Media partner del Festival il portale della cultura toscana Toscanalibri.it e Sestaporta.news. Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito. A causa delle restrizioni dettate dal protocollo relativo alle norme anti COVID 19 i posti sono numerati e limitati ed è obbligatorio prenotare entro il giorno precedente all’evento cui si desidera partecipare sul sito del teatro Verdi: www.teatrodipisa.pi.it È possibile prenotare anche più eventi del calendario, con un massimo di cinque posti disponibili per ogni persona che si registra.

Pisa Scotto Festival

Il programma

Lunedì 21 giugno ore 18:00 – Paolo Conticini presenta “Ho amato tutto” (Elledibook – Pacini). Dialoga con Francesca Petrucci.

Martedì 22 giugno ore 18:00 – Walter Veltroni presenta “Il caso Moro e la Prima Repubblica” (Solferino). Dialoga con Franco Cardini.

Giovedì 24 giugno ore 18:00 – Marcello Veneziani presenta “La leggenda di Fiore” (Marsilio). Modera Massimiliano Simoni.

ore 20:30 – “Arpa d’estate”. La Fondazione Arpa ricorda Franco Mosca. Evento musicale e artistico per la raccolta fondi. Partecipa il presidente onorario Maestro Andrea Bocelli. Direzione artistica Renato Raimo.

Venerdì 25 giugno ore 18:00 – Sergio Mascagni presenta “Dal vinile al digitale la musica sta andando a male”. Talk Show Musicale.

Sabato 26 giugno ore 18:00 – “I Pisani più schietti”. Presentazione e degustazione di vini pisani a cura della delegazione storica Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori – FISAR – Pisa. Modera Elisa Bani. (Evento a numero chiuso – 100 posti).

Domenica 27 giugno ore 18:00 – “Il teatro al tempo della pandemia”. Tra drammi, commedie, opere e nuove visioni con Patrizia Paoletti, presidente Fondazione Teatro di Pisa e il maestro Enrico Stinchelli, direttore artistico attività musicali Teatro di Pisa e Silvano Patacca, direttore artistico prosa e danza Teatro di Pisa. Dialoga con Francesca Petrucci.

BIMBI ALLO SCOTTO

Lunedì 21 giugno – Area Bambini ore 17:30 – “La bici delle storie”. Piccola animazione di lettura e drammatizzazione. Condotta da Daniela Bertini (Il Gabbiano)

Mercoledì 23 giugno – Area Teatro ore 18:00 – “Il ventriloquo”. Spettacolo teatrale per bambini con Nicola Pesaresi.

Venerdì 25 giugno – Area Bambini ore 17:30 – “Abracadabra”. Spettacolo di magia con i “Senza Nome”.

