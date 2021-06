Sostenere e valorizzare i giovani. E’, da sempre, una delle principali azioni promosse dal Rotary Club International. Ma è sempre stata anche la principale missione del professor Franco Mosca, che da chirurgo e da rotariano ha sempre contribuito a formare e crescere i migliori talenti nel campo della chirurgia e non solo. Per questo, ad un anno dalla sua scomparsa, nell’ambito di MixPisa 2020-2021, il laboratorio di idee lanciato dai Rotary Club pisani (Rotary Club di Pisa, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club Pisa Pacinotti), è stato bandito il Premio “Franco Mosca” per il miglior progetto in tema di innovazione tecnologica e dimensione sociale/sanitaria per le start-up della provincia di Pisa.

MixPisa ha mosso i suoi passi con l’obiettivo di stimolare la riflessione e il dibattito tra i diversi stakeholders della città di Pisa sui temi più rilevanti per il futuro della nostra comunità, sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico.

All’interno dell’Annata Rotariana 2020/2021, al termine di un ciclo di incontri che hanno evidenziato le potenzialità presenti a Pisa nei settori della scienza e della tecnologia, del turismo, della formazione, della sanità, dell’agricoltura 4.0, e in piena continuità con l’Annata Rotariana 2018-2019, oggi i tre presidenti Rotary Club cittadini Sandro Sgalippa (Rc Pisa), Savino Sardella (Rc Galilei) e Massimo Lupetti (Rc Pacinotti), nel corso di una conferenza stampa alla presenza della vedova del professor Mosca, Giusy e della figlia Elena, hanno presentato il Premio “Franco Mosca”.

Il professor Mosca, docente emerito di chirurgia generale dell’Università di Pisa, fondatore e Presidente della Fondazione Arpa, rotariano, non è stato solo un chirurgo di fama mondiale, è stato anche un grande innovatore e una persona molto attenta alle ricadute sanitarie e/o sociali delle iniziative che promuoveva. Innumerevoli, infatti, sono i progetti che ha ideato e realizzato – molti dei quali attraverso la sua fondazione, la Fondazione Arpa – avendo sempre in mente come le tecnologie debbano essere al servizio dell’uomo, in particolare dei più deboli e fragili, e migliorarne le condizioni di vita. Questa sua convinzione è emersa chiaramente all’interno di moltissimi progetti che nel corso dei decenni il Prof. Mosca ha promosso, tra cui le due edizioni del Festival Internazionale della Robotica, nelle quali ampio spazio è stato dedicato proprio alle applicazioni delle innovazioni tecnologiche a favore degli anziani, dei malati e dei disabili (motori e cognitivi), e l’ultima iniziativa che lo ha visto impegnato, RainboWifi, finalizzata a sfruttare la tecnologia oggi disponibile (tablet e connessioni internet) per consentire ai malati di COVID-19, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, di poter rimanere in contatto con i propri familiari e sentirne il calore e la vicinanza.

MIX PISA, in coerenza con la propria finalità e per onorare la memoria e l’esempio del professor Franco Mosca, cerca progetti che coniughino innovazione tecnologica e dimensione sociale e/o sanitaria promossi da imprese start up della Provincia di Pisa!

Il Premio consiste in un contributo di euro 7.500,00 da investire nella realizzazione e/o promozione del progetto proposto.

Il lavoro di MixPisa è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Pisa, della Camera di Commercio di Pisa e dell’Unione Industriale Pisana, con il supporto di Montacchiello, Banca Popolare di Lajatico, Pisa Carburanti, UnipolSai Assicurazioni, Mediolanum, Devitalia Telecomunicazioni, Open Fiber.

Ancora una volta “Visioni e visionari a confronto su formazione, economia, società e nuova socialità – osservano i presidenti dei Rotary Club Pisa, Galilei e Pacinotti, Sandro Sgalippa, Savino Sardella e Massimo Lupetti -. Un’occasione di confronto sul futuro. Un futuro da scrivere per governare il cambiamento e non esserne travolti”.

Commenti