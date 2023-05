Dopo il successo della prima edizione, al Giardino La Nunziatina di Pisa torna Colpi di Grazia, la rassegna musicale dedicata alle donne musiciste, alla loro capacità di colpire al cervello e al cuore con la loro verve, la loro presenza scenica, la loro potenza e la loro bravura. Diversi gli appuntamenti in calendario tra maggio e giugno. Si parte venerdì 19 maggio, alle 19,30 con un concerto dedicato a Franco Battiato. Sul palco dell’arena estiva in centro storico Valeria Volpi (voce) e Carlo De Toni (voce e chitarra) si esibiranno accompagnati da Dario Cei (pianoforte e flauto) con il progetto live Inneres Auge.

Nel 2020 Carlo De Toni, cantante, autore, produttore, polistrumentista, attivo in ambito musicale dal 1990 e teatrale dal 1999, e Valeria Volpi, artista conosciuta e apprezzata sui palcoscenici di tutta la Toscana, vengono chiamati da Michele Micheletti e Leonardo Pagni per curare le musiche delle conferenze di “CO_SCIENZA” (alla terza edizione già presentate da Red Ronnie). Nasce così il progetto live Inneres Auge, dedicato interamente al maestro Franco Battiato. Il collettivo musicale vede la presenza stabile di Carlo De Toni e Valeria Volpi e la partecipazione di musicisti come Dario Cei al pianoforte e flauto e lo stesso Micheletti, formatore e coach, ad arricchire le esibizioni con interventi mirati a raccontare il messaggio interno dei brani di Battiato. L’interpretazione dei musicisti, intima e sussurrata, invita l’ascoltatore a un viaggio, quello che il nome del progetto stesso esprime, ovvero aprire il proprio “occhio interiore” , traduzione appunto di “inneres auge”. Nato come evento on line, scelta obbligata dalle restrizioni Covid, il progetto matura velocemente, affiancando le relazioni di ricercatori, con la presentazione di Red Ronnie. Negli ultimi anni è stato accolto con entusiasmo in teatri e nei locali del territorio toscano.

“Nessuno nella storia della musica italiana è arrivato alla massa con un percorso evolutivo come quello proposto da Franco Battiato – sottolinea Nicola Zaccardi, direttore artistico di Colpi di Grazia – per questo abbiamo scelto di omaggiare uno dei più grandi artisti della penisola”.

Colpi di Grazia nasce da un’idea dell’Associazione Metarock, ed è organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. La rassegna musicale, che si è aperta con la presentazione di Sopra la luna, l’album di esordio di EMIS, nuova band di Dome la Muerte e Marina Mulopulos, tornerà il 26 maggio con il live di Teresa Plantamura. Prossimi appuntamenti in programma il 9 giugno con Arachel Dolphie e il 23 giugno con Serena Altavilla.

