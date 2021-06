La situazione pandemica migliora e la Fisar delegazione storica di Pisa torna con le proprie iniziative finalmente in presenza, tra laboratori, eventi e corsi, per un’esperienza associativa, oltre che culturale e formativa.

Dopo un lungo periodo che ha costretto ad attività ridotte con corsi online e occasioni sporadiche di incontro, finalmente si può ricominciare in grande e organizzare un calendario ricco di occasioni interessanti. Proprio lunedì 7 la delegazione pisana è ripartita con con un minicorso: in sole 5 lezioni si possono apprendere i rudimenti sulla vinificazione, per conoscere meglio il vino, e la tecnica di degustazione corretta, per apprezzarne le caratteristiche organolettiche. Chi partecipa avrà inoltre uno sconto per iscriversi al prossimo corso di primo livello.

Giugno non significa solo corsi e infatti sabato 12 e domenica 13, nella sede Fisar a Pisa in via Carlo Cattaneo 97, avrà luogo la degustazione di una delle eccellenze piemontesi degli ultimi anni: il Timorasso.

Con la guida di uno dei massimi esperti di vini del Piemonte, il sommelier FISAR Augusto Gentilli, e con la partecipazione diretta del Consorzio per la Tutela dei Vini Tortonesi, sarà possibile degustare 3 etichette, ognuna in 2 annate diverse, per un totale di 6 assaggi, così da toccare con mano come tale vitigno si trasformi nel tempo.

Sempre a Giugno la Fisar Pisa sarà al Pisa Scotto Festival e più esattamente nelle serate di sabato 19 e 26. In ogni serata sarà possibile assaggiare 6 vini prodotti dalle aziende delle colline pisane. Nella prima serata la faranno da padroni i vini a base di Sangiovese in purezza; nella seconda la parte del leone spetta ai vini ottenuti da monovitigno internazionale. La selezione delle aziende e dei vini è stata fatta grazie al lavoro svolto per la redazione della guida de “I Pisani più Schietti”, manifestazione promossa da più di 20 anni dalla FISAR Delegazione Storica di Pisa di cui presto avverrà la pubblicazione online nell’ultima edizione.

Già nella prima metà di settembre è previsto un altro laboratorio in attesa della vera e propria ripartenza dei corsi. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la delegazione pisana ai seguenti riferimenti: – sito web – email: info@fisarpisa.it – telefono o whatsapp: 379 1193441

