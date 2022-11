Alle stagioni di lirica, prosa e concertistica il Teatro Verdi ha aggiunto quest’anno Family and Kids, un percorso di spettacoli pensato per far scoprire ai più piccoli la magia della musica e del teatro assieme alle proprie famiglie.

Il primo appuntamento è con Mozart in equilibrio, una nuova produzione dell’Orchestra Regionale Toscana e circo acrobatico MagdaClan, un modo diverso di avvicinarsi alle note del grande compositore austriaco.

Sospensioni capillari, verticali bulgare e altri esercizi mozzafiato si alterneranno sul palco del Teatro Verdi in uno spettacolo pensato per i più giovani, ma capace di catturare ogni età.

Mozart, in equilibrio sulle funi, impegnato in vorticosi esercizi di giocoleria, in fantasiose evoluzioni acrobatiche realizzate con un semplice foglio di carta. Uno spettacolo in cui l’esplosività del circo acrobatico trova ispirazione nella musica classica, creando immagini e fantasie inedite.

La musica di Mozart, eseguita dal vivo dall’orchestra, si fonde in un turbinio avventuroso di numeri funambolici proposti da MagdaClan, una delle compagnie italiane di circo acrobatico più apprezzate, grazie a un’innovativa ed attenta ricerca artistica unita a una sincera autoironia, che parla al pubblico con linguaggio poetico, ironico e multiforme che è metafora della complessità che abita il contemporaneo.

A dirigere l’Orchestra della Toscana Nicolò Jacopo Suppa, uno dei più giovani e interessanti talenti italiani, gli interpreti sono Elena Bosco, Alessandro Maida, Giulio Lanfranco, Daniele Sorisi, Giorgia Russo

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti senza intervallo.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro, al servizio prevendita telefonica

050 941188 e online su www.vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel. 050 941111,

Commenti