Caterina, Lola, Morgana e Miriam, sono quattro le ragazze del Pisa Baseball e Softball La Cella selezionate per la squadra della Toscana che giocheranno il Torneo delle Regioni 2022 sui campi di Bollate nella Little League Softball, girone unico a 6 squadre che vedrà la partecipazione oltre che della Toscana, di Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Un grande risultato per la squadra dei Pisa Towers che si è formata da appena due anni e che conferma la tenacia e la professionalità dei suoi allenatori: Franco Grappolini, Virgilio Perra e Filippo Fabbri, una passione condivisa dai ragazzi e dai

genitori che sta facendo crescere la squadra di giorno in giorno e riportando l’amore per il baseball e il softball nella città di Pisa.

La squadra durante la settimana si allena al campo della Polisportiva La Cella ed è possibile effettuare prove gratuite per bambini e bambine dai 6 ai 15 anni.

