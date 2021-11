Ripartono le attività del Coro delle voci bianche diretto dalla Professoressa Michela Raimo alla Società Filarmonica Pisana, a partire dal mese di novembre. Gli incontri, rivolti a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e i 14 anni, si svolgeranno ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:45, presso il salone della scuola in via Contessa Matilde, 80. Tra esercizi e giochi, i bambini saranno guidati in un percorso che li porterà ad avvicinarsi al magico mondo della musica e a scoprire ed esplorare la propria voce divertendosi in compagnia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la Segreteria della Scuola al numero 050 562151.

Commenti