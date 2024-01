Sabato 10 Febbraio un appuntamento originale e divertente per ripercorrere tutti insieme in pullman i luoghi set del film Amici Miei che si trovano in Toscana fuori Firenze.

Con inizio al primissimo pomeriggio a Pistoia visiteremo il salone di Palazzo degli Anziani dove si sono esibiti i 5 Madrigalisti Moderni con il loro ormai cult “Ma Vaffazzumm” per poi partire tutti insieme in autobus alla volta di un’altra indimenticabile scena come quella del “rigatino” dove lo squattrinato Mascetti, ormai stanco della contorsionista spagnola, inganna con questo stratagemma lo staff del Grand Hotel & La Pace di Montecatini Terme. (Per chi non lo sapesse, il “Rigatino” è la classica casacca del facchino di hotel, indossata sapientemente da Ugo Tognazzi nel film).

Non mancherà un breve passaggio alla casa squillo delle sorelle Cavaciocchi che si trova alle porte di Lucca con la fine del signor Lenzi nel terzo atto diretto da Nanni Loy prima di arrivare ad una vittima illustre dell’irriverente gruppetto di amici toscani: la Torre di Pisa.

Qui nel 1982 armati di pali e funi, gli amici coinvolgeranno nella loro burla gli inconsapevoli turisti, che si ritroveranno protagonisti di un grottesco “tiro alla fune” della Torre, ritenuta in pericolo di un crollo imminente al seguito del quale mentre fuggono dai carabinieri verranno fermati dal vigile con la dolorosa scoperta del Necchi (o Becchi) che la Carmen ha incontrato un cliente gentile tale Augusto Verdirame da Brescia.

Ultima tappa sarà la visita alla chiesa della Certosa di Calci dove si celebra il battesimo del Melandri e dove proprio in prossimità si trova il casalino del Sassaroli che dette al Mascetti una volta colpito dalla “emi”.

E dato che siamo a carnevale, ed ogni scherzo vale, per l’occasione rievocheremo l’esibizione dei Madrigalisti Moderni e ci vestiremo di casacche e cappellini arancioni per fotografarci tutti insieme in Piazza dei Miracoli in omaggio al mitico “Servizio Torri” del 1982.

Insomma, una giornata bella, libera, stupida, come quando s’era ragazzi. Chissà quando ne capiterà un’altra, in pieno stile Amici Miei!

Sabato 10 Febbraio dalle ore 13.00. Durata 7 ore circa. Prenotazione obbligatoria ed informazioni sul sito

