“Il potere dei sogni” è la rassegna cinematografica a ingresso gratuito organizzata dal Cineclub Arsenale in collaborazione con Lanterne Magiche, il programma di alfabetizzazione all’immagine e al linguaggio cinematografico coordinato da Fondazione Sistema Toscana

Una settimana al cinema, immersi nel mondo della creatività. Dal 26 al 29 giugno il Cineclub Arsenale di Pisa ospiterà Il potere dei sogni, la rassegna a ingresso gratuito di film europei d’animazione, organizzata dal Cineclub Arsenale in collaborazione con Lanterne Magiche, il programma di alfabetizzazione all’immagine e al linguaggio cinematografico coordinato da Fondazione Sistema Toscana.

Creatività, sogno, difesa dell’ambiente, spirito d’avventura sono i temi dei 4 film in calendario nei pomeriggi al cinema della prossima settimana (ore 16,30): Mike sulla luna di Enrique Gato; Dreambuilders di Kim Hagen Jensen e Tonni Zinck; Dilili a Parigi di Michel Ocelot; La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti.

Lanterne magiche, il programma di Cinema Literacy coordinato da Fondazione Sistema Toscana, si rivolge a insegnanti e studenti delle scuole toscane di ogni ordine e grado, per promuovere la diffusione della didattica del cinema on e offline e nasce tra scuola e sala, ma anche in situazioni di disagio e marginalità socio-culturale. Ha l’obiettivo di introdurre e potenziare le competenze per l’insegnamento della “materia cinema” di docenti e operatori culturali/sociali del territorio.

Tra le diverse attività si organizzano proiezioni in classe, discussioni guidate dei film selezionati e matinée al cinema per gruppi di studenti (in collaborazione con le sale toscane).

I FILM DELLA RASSEGNA “IL POTERE DEI SOGNI”

LUNEDÌ 26 GIUGNO ore 16.30

Mike sulla luna di Enrique Gato

Un folle milionario texano vuole colonizzare la luna e sfruttarne le risorse naturali. A fermarlo ci proverà bambino di dodici anni con l’aiuto di suo nonno, di un camaleonte robot, di un esperto astronauta e della sua fidanzata.

MARTEDÌ 27 GIUGNO – ore 16,30

Dreambuilders di Kim Hagen Jensen e Tonni Zinck

Mina vede la sua vita completamente cambiata quando suo padre decide di invitare la sua nuova fidanzata a vivere insieme nella loro casa di campagna. Mina non immagina che dovrà fare i conti con la figlia della donna. La sua «nuova sorella» è molto diversa da lei, viene dalla città, è attiva sui social network e odia Viggo, il suo simpatico criceto. Quando Minna trova un modo per accedere nel mondo onirico e interferire con i sogni della sorellastra, pensa di aver finalmente risolto il problema. Ma la ragazza ancora non sa che intromettersi nei sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – ore 16,30

Dilili a Parigi di Michel Ocelot

Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi di straforo sulla nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l’insegnante anarchica Louise Michel, di cui diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO – ore 16,30

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

