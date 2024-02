Il Pisa è tornato ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Cittadella. Tengono banco le condizioni di Barberis, uscito per un trauma distorsivo al ginocchio ieri sera contro il Modena.

NOTA – Questo il comunicato del Pisa: “Il Pisa Sporting Club è tornato ad allenarsi questa mattina, poche ore dopo la sfida con il Modena valida per il turno infrasettimanale del campionato Cadetto. La squadra nerazzurra non osserverà turni di riposo in questa intensa settimana che si concluderà domenica prossima (ore 16.15) con la sfida al Cittadella, in programma allo Stadio “Tombolato”. Il programma degli allenamenti orientato alla sfida con i veneti è iniziato, come detto, questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” con una seduta ovviamente differenziata in base ai diversi carichi di lavoro e ai calciatori scesi in campo nel match con il Modena; venerdì (pomeriggio) allenamento tecnico-tattico già programmato nuovamente a San Piero e quindi sabato (mattina) rifinitura sul prato dell’Arena prima della partenza per il ritiro pregara in Veneto”.

SITUAZIONE – Situazione complessa per Barberis, uscito per un trauma distorsivo al ginocchio ieri sera contro il Modena. Potrebbe tornare a disposizione Arena, assente per problemi influenzali, mentre sarà assente certamente, causa squalifica, Valoti.

