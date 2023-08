Finisce in parità l’amichevole tra i nerazzurri e il Como al ‘Sinigaglia’. Le reti tutte nel secondo tempo. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con un’autorete di Ioannou, poi il Como trova il pari su rigore di Da Cunha. Prima però era stata concessa un’altra massima punizione, ma Loria aveva neutralizzato su Gabrielloni. Adesso la mente è rivolta alla Coppa Italia. Venerdì 11 agosto infatti il Pisa è atteso a Frosinone.

Dopo le fatiche di Rovetta quarto impegno amichevole di questa preparazione estiva per la truppa di Alberto Aquilani, di fronte alle prove generali in vista per l’impegno di venerdì prossimo in Coppa Italia contro il Frosinone. Il tecnico nerazzurro, sotto gli occhi del presidente Corrado e del patron Alexander Knaster, giunti a Como per la partita, rinuncia a Veloso ed Esteves (sarà pronto a settembre), mentre Gliozzi è ancora alle prese con i soliti fastidi al ginocchio e Calabresi sta recuperando dall’intervento al ginocchio. In questa trasferta comasca si torna al 4-3-3 nella formazione tipo mentre il Como schiera il 4-3-1-2.

PRIMO TEMPO – La prima opportunità del Pisa arriva da Sibilli che al 6′ ruba un pallone e lo mette in mezzo, ma Barba fa buona guardia anticipando Torregrossa e mettendo in corner. Al 10′ discesa di Barbieri sulla fascia che mette in mezzo un pallone, ma dopo un controllo di fortuna tra Torregrossa e Touré, il pallone infine viene respinto dalla retroguardia comasca. Al 16′ deve lasciare Caracciolo a causa di un fastidio muscolare. Il giocatore infatti si è sentito tirare e al suo posto Aquilani, per non rischiare, decide di inserire Canestrelli. Al 22′ Barbieri affonda ancora sulla destra, mette in mezzo per Touré, ma la sua conclusione termina sul fondo. Al 30′ Cutrone di testa alza sopra la traversa su invito di Cerri. Subito dopo Cutrone impegna Nicolas che fa sua la sfera. Al 41′ deve lasciare anche Torregrossa dopo uno scontro di gioco. Il giocatore infatti lamenta un problema alla spalla e al suo posto deve entrare Moreo. In chiusura di primo tempo il Como ci prova con Cerri, ma Nicolas respinge la sfera.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa tanti ingressi nel Pisa con Hermannsson che rileva Beruatto ma si piazza a destra, poi Rus prende il posto di Leverbe, mentre i fratelli Tramoni rilevano Touré ed Arena. Anche Ionita lascia spazio a Nagy in questa ripresa e infine Loria ha preso il posto di Nicolas. All’11’ passa in vantaggio la squadra nerazzurra grazie a un autogol di Ioannou che anticipa Moreo mettendo dentro la propria porta in seguito a un cross di Matteo Tramoni. Al 17′ Rus commette fallo su Arrigoni in area e l’arbitro indica il calcio di rigore. Dal dischetto si incarica Gabrielloni che si vede però respingere la conclusione da Loria. Al 21′ altro calcio di rigore per il Como, con Canestrelli che trattiene un avversario in area. Tocca a Da Cunha stavolta incaricarsi di batterlo trasformando. Al 28′ destro al volo di Gabrielloni, ma Loria devia il pallone sopra la traversa. Al 33′ Moreo colpisce la traversa con un colpo di testa. Al 42′ Lisandru Tramoni serve Mastinu, ma il centrocampista invece di servire un più libero Matteo Tramoni, decide di calciare incorrendo in una respinta da parte della retroguardia avversaria. Ci prova ancora il Pisa con Jureskin che serve Masucci, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. L’ultimo sussulto è di Kerringan che impegna Loria nel finale di partita.

TABELLINO COMO-PISA 1-1

Como (4-3-1-2): Semper (21′ st Bolchini); Cassandro (21′ st Cassandro), Odenthal (21′ st Scaglia), Barba (21′ st Solini), Ioannou (21′ st Sala); Bellemo (21′ st Arrigoni, 50′ st Blanco), Abildgaard (21′ st Iovine), Kone (1′ st Baselli); Chajia (21′ st Da Cunha, 50′ st Kerrigan); Cutrone (21′ st Gabrielloni), Cerri (21′ st Marlon). All. Longo

Pisa (4-3-3): Nicolas (1’st Loria); Barbieri (11’st Jureskin), Caracciolo (16′ Canestrelli, 41′ st Biagini), Leverbe (1′ st Rus), Beruatto (1′ st Hermannsson); Touré (M.Tramoni), Ionita (Nagy), Marin (11′ st Mastinu); Sibilli (11′ st Masucci), Torregrossa (41′ Moreo, 38′ st Trdan), Arena (1′ st L. Tramoni). A disp. Vukovic, Seck. All. Aquilani.

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: 11′ st Ioannou (aut.), 22′ Da Cunha (rig.)

Note: Gara a porte chiuse. Recupero 10′ pt, 7′ st. Al 18′ Loria para un rigore a Gabrielloni.

