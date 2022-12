Termina in parità la sfida tra Bari e Pisa dopo due tempi da copioni molto diversi. Poco, anzi pochissimo, da segnalare in un primo tempo in cui regna l’equilibrio, mentre nella ripresa accade di tutto. Un rigore non dato per una uscita sconsiderata di Caprile su Touré, poi i nerazzurri restano in dieci per il doppio giallo a Rus e infine il Bari colpisce anche due traverse. Dopo essere rimasto in inferiorità numerica il Pisa riesce comunque a resistere con il suo fortino, portando a casa il suo decimo risultato utile consecutivo, il nono della gestione D’Angelo. Per come si è messa la partita è sicuramente un punto guadagnato per una gara di sofferenza che farà crescere ulteriormente il gruppo nerazzurro nel suo percorso.

Dopo 9 risultati utili consecutivi il Pisa di D’Angelo affronta una delle sorprese del campionato, il Bari di Mignani, che deve rinunciare a Walid Cheddira, il capocannoniere del torneo, attualmente in Qatar dove sta disputando i Mondiali con il sorprendente Marocco. D’Angelo deve rinunciare a Masucci, fermato da un infortunio, così come Piccinini e Cissé, oltre ai soliti Nicolas e Caracciolo. Spazio quindi ancora una volta a Livieri tra i pali. A sorpresa, a destra, Hermannsson, preferito per motivi tecnico-tattici a Calabresi ed Esteves. Al centro torna Rus accanto a Barba, mentre sulla sinistra confermato al suo posto Beruatto. Per il centrocampo confermato Mastinu con Touré, mentre davanti alla difesa torna Nagy. Anche l’asse offensivo è confermato ed è composto dal “TTM” Tramoni, Morutan e Torregrossa. L’ultima vittoria per i nerazzurri, nonché l’unica, in terra barese, risale al 2007, quando il Pisa di Ventura vinse in trasferta per 2-1 con una doppietta di Castillo. Presenti al San Nicola 326 tifosi nerazzurri per sostenere i propri beniamini. La partita offre un primo tempo con pochi rischi e altrettante occasioni da gol. Davvero poco da segnalare in una prima frazione che offre pochi spunti se non due difese solide che non hanno lasciato spazi agli attaccanti per poter mettere realmente in pericolo i rispettivi reparti difensivi. Nella difesa più Bari rispetto al Pisa, ma pesa un rigore non dato ai nerazzurri e l’ingenuo doppio giallo a Rus che indirizza la partita in favore dei pugliesi che, di lì a poco, colpiscono anche due traverse. La squadra di D’Angelo resiste e porta a casa comunque un preziosissimo pareggio.

PRIMO TEMPO – Nessuna azione rilevante nei primi 20 minuti di gioco. In questa fase così attendista l’unico sussulto è stato un triplo calcio d’angolo al 14′ per i nerazzurri. Al 22′ l’asse Torregrossa-Morutan-Tramoni porta quest’ultimo molto vicino al gol, ma al momento dell’ultimo passaggio del rumeno il corso non riesce a raggiungere il pallone all’interno dell’area piccola. Al 26′ Beruatto tenta una conclusione dalla sua solita zolla, ma il pallone viene deviato dalla difesa. Al 30′ Antenucci trova un varco e va al tiro, con Livieri che blocca a terra, ma l’attaccante viene fermato da un fuorigioco. Al 39′ Morutan recupera palla a centrocampo, vede Caprile fuori dai pali e prova a calciare da lontanissimo, ma il portiere del Bari ritrova la posizione e la blocca. Termina così la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO – La prima occasione della ripresa è di Folorunsho che, dalla trequarti, prova un rasoterra velleitario che si perde sul fondo. Clamorosa l’occasione invece che capita a Scheidler al 48′, quando Livieri respinge un traversone di Botta e Rus rinvia sul volto del calciatore del Bari che sul rimpallo sfiora il palo. Al 56′ azione prolungata per la squadra di D’Angelo prima con Torregrossa, poi con Touré che resta a terra per pochi secondi dopo un pugno in uscita di Caprile e infine con Nagy, ma la palla non entra. L’uscita di Caprile su Touré non viene punita clamorosamente dall’arbitro. Poco dopo Touré, sugli sviluppi di un calcio di punizione, viene stoppato in area piccola da Caprili e il risultato resta sullo 0-0. Doppio cambio per il Pisa dopo un’ora di gioco. Entrano Gliozzi e Marin al posto di Torregrossa e Mastinu. Al 71′ Rus mette in difficoltà Caprile su calcio di punizione, che si rifugia in corner. Arriva il momento di Sibilli che sostituisce Tramoni a 20 minuti dalla fine. Al 74′ Barba si immola per salvare il risultato, poi Rus si fa espellere per doppio giallo e i nerazzurri restano in 10. I padroni di casa colpiscono la traversa al 77′, poi Pucino la manda fuori e il Pisa si salva ancora. Al 79′ ultimi due cambi un po’ costretti per il Pisa con De Vitis e Canestrelli per Nagy e Morutan. Seconda traversa per il Bari con Benedetti. All’87’ Livieri devia in corner una buona conclusione di Botta, ma è un vero e proprio assedio alla metà campo nerazzurra. Al 94′ ci prova anche Touré, ma è l’ultimo sussulto della partita.

TABELLINO BARI-PISA 0-0

BARI: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval, Maita, Maiello (90′ Bellomo), Folorunsho, Botta, Scheidler (72′ Benedetti), Antenucci (72′ Salcedo). A disposizione: Frattali, D’Errico, Galano, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Mallamo. Allenatore: Mignani.

PISA: Livieri; Hermannsson, Rus, Barba, Beruatto; Touré, Nagy (79′ De Vitis), Mastinu (63′ Marin); M. Tramoni (72′ Sibilli), Morutan (79′ Canestrelli); Torregrossa (63′ Gliozzi). A disposizione: Dedic, Guadagno, Jureskin, Esteves, Ionita, Calabresi, L. Tramoni. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Ammoniti: Vicari, Rus, Scheidler, Maiello

Note: 16.278 spettatori (di cui 7.651 abbonati e 326 tifosi ospiti). Recupero 1′ pt, 4′ st.

