A causa della esclusione della Reggina dalla Serie B sarà riscritto parzialmente anche il tabellone di Coppa Italia. Il Pisa scalerà una posizione e al primo turno potrebbe incontrare, invece del Frosinone, in attesa di notizie ufficiali, il Genoa il 13 agosto.

COPPA ITALIA – Bisognerà attendere ancora un po’ per capire chi sarà il primo avversario ufficiale del Pisa Sporting Club in Coppa Italia. Dopo l’esclusione della Reggina il tabellone di coppa potrebbe cambiare. Da quanto emerge infatti tutte le squadre sotto la Reggina in graduatoria, compreso il Pisa, scalerebbero una posizione sul tabellone. Prima i nerazzurri erano stati sorteggiati con il Frosinone, ma adesso, scalando una posizione, li aspetterebbe un percorso diverso. Il cammino vedrebbe invece i nerazzurri giocare ai trentaduesimi di finale contro il Genoa in trasferta, mentre ai sedicesimi il possibile avversario potrebbe essere il Monza. Agli ottavi invece sarebbe la Lazio, se i nerazzurri andassero avanti, ad essere sorteggiata come avversaria. A meno che la Lega o la Figc non decidano diversamente, questo potrebbe essere il cammino dei nerazzurri. Se ne saprò di più dopo il verdetto definitivo atteso per i prossimi giorni.

Queste le date ufficiali:

Turno preliminare domenica 06/08/2023

Trentaduesimi domenica 13/08/2023

Sedicesimi mercoledì 01/11/2023

Ottavi di finale mercoledì 06/12/2023

Ottavi di finale mercoledì 20/12/2023

Ottavi di finale mercoledì 10/01/2024

Ottavi di finale mercoledì 17/01/2024

Quarti di finale mercoledì 31/01/2024

Semifinali mercoledì 03/04/2024

Semifinali mercoledì 24/04/2024

Finale mercoledì 15/05/2024

