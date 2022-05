La società Benevento rende nota la modalità di vendita per i biglietti riservati al settore ospiti per la sfida di martedì 17 maggio.

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, consentita ai residenti nella regione Toscana, avrà inizio a partire dalle ore 16:00 di sabato 14 maggio 2022 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno lunedì 16 maggio 2022 alle ore 19:00.

Vendita vietata ai residenti in Benevento e provincia.

PREZZO: INTERO 14€; UNDER14 5€

A questo link tutte le info

PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE ALL’INTERNO DEL “CIRO VIGORITO”

Il Benevento Calcio S.r.l., in occasione della prossima gara Benevento vs Pisa, informa i propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, così come previsto dal Decreto Legge n°24 del 24.03.2022, la cui inosservanza potrà legittimamente impedire l’accesso allo Stadio Ciro Vigorito o l’allontanamento dallo stesso, nonché prevedere sanzioni da parte delle autorità competenti.

Nel dettaglio si richiede il rispetto delle seguenti regole:

1) Indossare laddove necessario (luoghi chiusi) la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento;

2) Rispettare il timing d’ingresso indicato sui tagliandi e le indicazioni fornite dagli stewards al fine di evitare gli assembramenti;

3) Disporsi in modo ordinato al momento dell’ingresso allo Stadio, rispettando la distanza minima di sicurezza di 1 metro;

4) Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

5) Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel proprio settore;

6) Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

7) Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

8) Rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio Ciro Vigorito

Commenti