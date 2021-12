Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo anticipa i temi di Pisa-Lecce in conferenza dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi. Ecco le sue dichiarazioni.

Come sta Lorenzo Lucca?

“Ha avuto una settimana complicata, per via di una botta a Como, ieri però si è allenato e domani decideremo se è il caso di farlo giocare da subito o subentrante. Nessun problema muscolare. Non cambieremo il nostro modulo di gioco qualora dovessimo decidere se farlo giocare prima o dopo.”

Si vive per partite come queste, è d’accordo?

“Sarà una partita bella da giocare. Affrontiamo una partita molto forte con grandi qualità e che anche l’anno scorso ha disputato un campionato eccelso, perdendo i playoff. Si sono rinforzati e sappiamo che non sarà una partita semplice”.

Cosa significa per lei questa partita?

“Ritengo tutte le gare molto importanti, cercherò di essere il più calmo possibile anche se un po’ di emozione è normale per sfide come questa”

Per tutta la settimana si è parlato dell’affare biglietti. Che idea si è fatto?

“Penso che si sarebbe potuta gestire meglio la situazione, anche se non sono addentro alla situazione. Non sono un esperto di queste tematiche, ma quando si cambiano più volte le regole in corso non è mai un buon segno.”

Cosa si aspetta dal Lecce?

“Cercheranno di fare la partita. Insieme alla Cremonese, al Parma, al Brescia o al Monza, li ritengo i più forti. Dovremmo essere molto bravi se vorremo portare a casa la vittoria”.

Ultimamente le squadre che hanno affrontato il Pisa hanno cambiato modulo. Secondo lei lo farà anche il Lecce? Sta studiando eventuali contromosse nel caso?

“Credo che giocheranno con il solito modulo, noi in base a come si schierano gli avversari abbiamo la capacità di avere giocatori che capiscono come affrontare eventuali cambi di modulo, ma secondo me non sarà il tema di domani”.

Crede che il Lecce cambierà qualcosa con l’assenza di Coda?

“Credo non cambierà tanto, leggo che hanno recuperato praticamente tutti, per me il Lecce ha una rosa così ampia e non avranno problemi”.

Domani sarà anche il “Moscardelli day”

“Credo sia un riconoscimento più che giusto nei confronti di Davide Moscardelli che per noi è stato importantissimo, anche l’anno scorso quando ha fatto il mio collaboratore. Merita questo momento per tutto quello che ha fatto per Pisa nella nostra storia”.

L’ex nerazzurro Ventura ha dichiarato che rispetto ad altre squadre di vertice il Pisa ha il “piacere” di essere lì. Cosa ne pensa?

“Vero che non siamo partiti con l’idea di dover primeggiare nel campionato, mentre il Lecce ed altre squadre sì, ma vogliamo giocarci la partita alla grande. Abbiamo voglia di continuare sulla nostra squadra”.

Miglior attacco contro miglior difesa. Cosa vedremo domani?

“Il Lecce è una squadra offensiva, ma non mi sembra che teniamo a difendere molto neanche noi. All’ultima occasione di Como eravamo in 9 davanti. Non può recuperare Di Quinzio sull’ultima azione, se lo fa è solo per intelligenza tattica. Ai ragazzi gliel’ho fatto notare. Mi hanno risposto che gli interessava fare più il 2-0”.

Vuole fare un appello ai tifosi?

“Sappiamo che i nostri tifosi saranno al nostro fianco. Domani tutti quanti, anche i nostri avversari, vedranno che abbiamo una tifoseria caldissima e spinge la squadra oltre le difficoltà”

De Vitis e Siega?

“De Vitis sicuramente no, mentre Siega si è allenato con la squadra ma non sarà della partita”

