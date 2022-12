Dalla sala stampa del San Nicola di Bari i calciatori nerazzurri Mastinu ed Hermannsson, insieme al tecnico Luca D’Angelo, commentano il pareggio per 0-0.

Mastinu: “Per un’ora abbondante abbiamo fatto una buona partita, avendo le nostre occasioni. Abbiamo sofferto poco e niente, mentre il Bari ha fatto solo qualche ripartenza. Dopo l’episodio su Touré e l’espulsione abbiamo risentito del contraccolpo, ma ottenere un pareggio in queste condizioni non era facile. Sul caso di Touré l’arbitro ci ha detto che il portiere ha toccato prima il pallone poi il giocatore, ma non è stato così a mio avviso. Abbiamo comunque ottenuto un punto importante su un campo difficile. Giovedì sarà una battaglia e noi ci prepareremo da domani al meglio. Ringraziamo gli oltre 300 tifosi per essere stati al nostro fianco”.

D’Angelo: “Fino all’espulsione avevamo fatto meglio del Bari e controllavamo bene la partita, anche se non siamo stati molto incisivi. Il rigore è abbastanza netto, è difficile da digerire sinceramente, anche più netto di quello che è stato fischiato a Messi al Mondiale. Già in campo era solare, rivisto in tv ancora più evidente. La scelta di Hermannsson nell’undici iniziale è stata determinata dalla necessità di limitare Folorunsho ed è stata ripagata. Torregrossa ha giocato una partita complicata, ma gli avversari sono stati bravi a metterci in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa mentre nel secondo siamo partiti molto bene fino al 25′, dopo con la giusta espulsione per Rus, lo dico onestamente, è stato complicato.”.

Hermannsson: “L’importante quando non si vince è prendere almeno un punto. E’ stata una partita difficile, abbiamo giocato benissimo il primo tempo e complessivamente abbiamo fatto una buona partita soprattutto in fase difensiva. In inferiorità numerica abbiamo sofferto e non era semplice resistere nelle condizioni che si erano venute a creare. Giocare a destra non è un ruolo nuovo per me, ormai sono abituato a mi trovo bene con D’Angelo a giocare in questa posizione. Con me stesso sono sempre molto critico, ho fatto alcune scelte sbagliate offensive, ma dalla parte destra è pur vero che insieme a Touré abbiamo limitato molto gli avversari”.

Commenti